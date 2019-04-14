"Арсенал" добыл пятую победу в Премьер-лиге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/359/95e/5cb35995e3f2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/359/95e/5cb35995e3f2f.jpg 2019-04-14T18:59:00+03:00 Новости "Канониры" на своем поле минимально обыграли "Ворсклу"

Киевский "Арсенал", который по ходу сезона, казалось, безнадежно застрял на дне турнирной таблицы, потихоньку начинает вылазить из трясины. Сегодня "канониры" добыли свою пятую победу в Премьер-лиге, обыграв на своем поле "Ворсклу" – 1:0.

Первый тайм завершился без голов, хотя в концовке встречи команды обменялись опасными моментами. Сначала Кадимян потряс перекладину, а затем Карека пробил выше ворот.

В перерыве "Арсенал" сделал замену, вместо Мудрика вышел Калитвинцев. И эта замена принесла киевлянам победу. На 58-й минуте Калитвинцев мастерски исполнил штрафной и открыл счет.

Полтавчане также могли отыграться со штрафного. Но в концовке встречи Пидкивка потащил удар из "девятки" Габелки. Кстати, доигрывала встречу "Ворскла" в меньшинстве. На 82-й минуте Сапай был удален за два предупреждения.

Напомним, вчера киевское "Динамо" полурезервным составом обырало "Мариуполь" на выезде. У киевлян традиционно забил Виктор Цыганков, а во втором тайме средний возраст команды Александра Хацкевича не достигал даже 22 лет.

А "Шахтер" без своих лидером Марлоса и Мораеса легко разобрался с "Зарей". Команда Паулу Фонсеки отгрузила принципиальному сопернику три безответных мяча.