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"Арсенал" набрал первые очки в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11637/56_main.1534530697.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11637/56_tn.1534530697.jpg Новости "Черноморец" поднялся на промежуточное четвертое место в турнирной таблице
"Арсенал" набрал первые очки в чемпионате Украины

"Арсенал" набрал первые очки в чемпионате Украины

"Черноморец" поднялся на промежуточное четвертое место в турнирной таблице

Киевский "Арсенал" сыграл вничью с одесским "Черноморцем" в стартовом матче пятого тура чемпионата Украины. Хозяева поля открыли счет в середине первого тайма, его автором стал Алексей Майданевич. Но уже через десять минут гости счет сравнялся – отличился Руслан Бабенко.

Больше команды в матче не забивали, а на последних минутах хозяева поля еще и в меньшинстве остались после удаления Андрея Домбровского – он умудрился заработать два предупреждения за одну минуту.

"Арсенал" – "Черноморец" – 1:1
Голы: Майданевич (25) – Бабенко (35)

"Арсенал": Ситало, Дубинчак, Пирис, Карась, Домбровский, Бушман, Йебли (Гринь, 60), Нгейитала, Ориховский, Майданевич, Алексеев (Доронин, 90).

"Черноморец": Литовченко, Трубочкин, Грачев, Рыжук, Романюк, Черний (Мусолитин, 78), Савченко (Леонов, 87), Бабенко, Смирнов, Татарков, Диденко (Штогрин, 65).

Предупреждения: Литовченко (26), Дубинчак (27), Черний (37), Йебли (56), Романюк (61), Майданевич (73), Ориховский (85), Домбровский (90).

Удаление: Домбровский (90+1).

В центральном матче встретятся команды, не терявшие пока очки в стартовавшем сезоне – "Динамо" и "Александрия". Ранее мы опубликовали анонс пятого тура Премьер-лиги: Киев vs Александрия: бой за стирание нулей в чемпионате Украины.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Арсенал Киев, Черноморец Одесса
 
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