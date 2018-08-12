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"Арсенал" потерпел четвертое подряд поражение на старте чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11623/38_main.1534088517.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11623/38_tn.1534088517.jpg Новости "Александрия" обыграла киевский "Арсенал" благодаря голу Андрея Цурикова
&quot;Александрия&quot; - &quot;Арсенал&quot; - 1:0. Фото twitter.com/FCO1948
"Александрия" - "Арсенал" - 1:0. Фото twitter.com/FCO1948

"Арсенал" потерпел четвертое подряд поражение на старте чемпионата Украины

"Александрия" обыграла киевский "Арсенал" благодаря голу Андрея Цурикова

В матче четвертого тура украинской Премьер-лиги "Александрия" минимально обыграла киевский "Арсенал". Поединок прошел в воскресенье в Александрии и завершился со счетом 1:0. Команда итальянского тренера Фабрицио Раванелли остается единственной в чемпионате Украины нового сезона, которая не смогла набрать ни одного очка.

Единственный гол во втором тайме на 58-й минуте забил защитник Андрей Цуриков.

После этого матча в активе "Александрии" стало 12 очков  – команда со 100% результатом возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. У киевского "Арсенала" в активе "0" очков и последнее место.

Напомним, что клуб из Александрии неожиданно мощно стартовал в новом сезоне, одержав четыре победы подряд – над "Карпатами" (2:0), "Зарей" (1:0), "Десной" (2:0) и "Арсеналом" (1:0). При этом команда Владимира Шарана не пропустила ни одного мяча. Таким может похвастаться только киевское "Динамо", но и киевляне уступают "бело-зеленым" по разнице мячей и еще не сыграли свой поединок четвертого тура против "Мариуполя", который перенесен из-за участия команд в еврокубках.

"Александрия" – "Арсенал" – 1:0 (0:0)
Гол: Андрей Цуриков (58)
Желтые карточки: Запорожан (26), Шендрик (35), Пономарь (84), Довгий (89) – Ебли (48), Ориховский (66), Пирис (88)

Напомним, что позже в воскресенье в чемпионате Украины пройдет матч "Черноморец" – "Десна".
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Арсенал Киев, ФК Александрия
 
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