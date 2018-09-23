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Автогол на добавленной минуте решил исход матча "Ворскла" – "Заря" https://www.segodnya.ua/img/article/11733/44_main.1537729065.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11733/44_tn.1537729065.jpg Новости В последнем поединке девятого тура украинской Премьер-лиги "Ворскла" обыграла "Зарю"
&quot;Ворскла&quot; - &quot;Заря&quot; - 2:1. Фото ФК &quot;Заря&quot;
"Ворскла" - "Заря" - 2:1. Фото ФК "Заря"

Автогол на добавленной минуте решил исход матча "Ворскла" – "Заря"

В последнем поединке девятого тура украинской Премьер-лиги "Ворскла" обыграла "Зарю"

"Ворскла" обыграла "Зарю" в матче девятого тура украинской Премьер-лиги. Поединок прошел в воскресенье в Полтаве и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Василия Сачко.

Хозяева первыми открыли счет: в середине второго тайма отличился Павел Ребенок. Уже через пять минут Александр Караваев сравнял счет. Решил исход встречи автогол: Василий Прийма срезал мяч в свои ворота.

После этого поединка в активе "Ворсклы" стало 15 очков, а у "Зари" осталось 12. Свой следующий матч "Ворскла" проведет 30 сентября на выезде против "Десны", а "Заря" в тот же день примет ФК "Львов".

"Ворскла" – "Заря" – 2:1 (0:0)
Голы: Павел Ребенок (65), Василий Прийма (90+1, автогол) – Александр Караваев (70)
Желтые карточки: Чеснаков (24), Даллку (63), Кулач (68), Сергийчук (69), Шуст (90+2) – Михайличенко (58), Ратао (68), Караваев (89)

Ранее в воскресенье "Шахтер" разгромил "Черноморец" в чемпионате Украины со счетом 3:0.

Напомним, что в девятом туре ЧУ "Динамо" прервало шестиматчевую серию без побед, разгромив "Десну" со счетом 4:0.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Заря Луганск, Ворскла Полтава
 
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