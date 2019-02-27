Автор самого быстрого гола сезона: "Еврокубки? Пока даже не представляю, что это такое!"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/642/c19/5c7642c19198c.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/642/c19/5c7642c19198c.jpg2019-02-27T09:55:00+02:00Новости
Денис Фаворов рассказал о подарке тренеру, долгах "Арсенала" и своей бороде
Автор самого быстрого гола сезона: "Еврокубки? Пока даже не представляю, что это такое!"
Денис Фаворов рассказал о подарке тренеру, долгах "Арсенала" и своей бороде
- Мяч удобно ложился на ногу, дистанция хорошая, поэтому пробил не раздумывая - что еще там было делать? – сказал нам Денис. - А вообще игра была очень тяжелая. Хотели играть, как "Барселона", но вышли, увидели поле и поняли: будет типично украинский футбол, где на первом месте - бойцовские качества и характер.
- За пару дней до матча у вашего тренера Александра Рябоконя был день рождения. (21 февраля 55-летие. - Авт.). Эта победа была для него?
- Ну да. Он нам сразу сказал: "Галстук не нужен. Вот обыграете "Арсенал" - это будет лучший подарок".
- Ты очень много забиваешь, как для правого защитника. Может, начинал карьеру в нападении?
- Нет, всегда играл в защите или в опорной зоне. Но всегда по чуть-чуть забивал. Хотя по-настоящему меня прорвало уже в "Десне". В прошлом году стал лучшим бомбардиром команды (15 голов во всех турнирах. - Авт.)
- Какие голы остались в памяти?
- Как ни странно, до сих пор помню гол, который забил еще в детской школе "Динамо". Мне тогда лет 14 было, мы играли решающий матч за выход в финальную часть чемпионата Украины в своем возрасте. Нам нужна была только победа, а мы проигрывали после первого тайма – 0:2. Но смогли отыграться, а в конце я забил третий гол - победили 3:2. Так радовался, эмоции просто переполняли. Причем гол был простенький, ничего выдающегося, но именно из-за значимости момента он мне запомнился на всю жизнь.
- Ты родился и вырос в Киеве. Когда проводите матчи в столице, на трибуне, наверняка присутствуют твои персональные болельщики?
- Да. Родители и сейчас живут в Киеве, стараются не пропускать наших матчей, кумовья приходят, друзья. Вот на игру с "Арсеналом" Максим Банасевич приходил (экс-вингер "Десны" и юношеской сборной Украины. - Авт.). Конечно, и отец был. После матча поздравил, но, как всегда, и указал нам с братом на ошибки. Он считает, что досконально разбирается в футболе, все-таки два сына-футболиста (с улыбкой).
- "Арсенал" когда-то был твоей первой взрослой командой...
- Ну, сейчас меня с ними связывают только долги по зарплате. Хотя, после того как они поменяли пару букв в названии, вроде как уже никто никому не должен. Так просто.
- Один из главных бородачей нашего чемпионата давно носит бороду?
- Лет пять уже - с тех пор как начала нормально расти. Мне всегда импонировал такой образ. Да и супруге нравится. Говорят, что борода придает мне какую-то суровость, ну так это и хорошо!
- Цель "Десны" - попадание в первую шестерку?
- Такая цель стоит с начала чемпионата. Просто сейчас остались три последних, а значит самых важных тура. Каждая игра - решающая. Даже против "Динамо" в следующем туре: если получится зацепиться за ничью, именно это очко может на финише помочь с попаданием в шестерку. Поэтому будем бороться до последнего.
- Хочется попробовать себя в еврокубках уже этим летом?
- Если честно, я даже не имею представления, что это такое - еврокубки! Конечно, хочется, чтобы поощрились и наша работа, и старания нашего президента. Да и черниговским болельщикам хотелось бы подарить такой праздник.
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