"Беру слова назад": Юрий Вернидуб извинился за фразу об игроке сборной Украины

Главный тренер "Зари" после победы над "Карпатами" отметил игру Марьяна Шведа

В 15-м туре чемпионата Украины "Заря" продлила серию удачных матчей с "Карпатами", которая длится с августа 2013 года (луганчане выиграли шесть поединков из двенадцати при шести ничьих), и нанесла поражение львовянам – 2:1. Героем матча у победителей стал полузащитник Артем Гордиенко: воспитанник системы подготовки "Зари" отдал результативную голевую передачу на Дмитрия Хомченовского, а затем и сам забил после подачи углового.

А главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб нашел нужным не только похвалить свою команду, но и извиниться за свои же слова: "Когда-то Олег Смалийчук обиделся на меня за мои слова по поводу Марьяна Шведа, что они рано его отдали. Я хочу извиниться за мои слова. Швед очень хорошо выглядит сейчас. Он очень сильный футболист. Мы знали, что он может так забить. Нельзя было пускать его в центр под левую ногу. Думаю, что у этого парня большое будущее".

Напомним, что 21-летний Марьян Швед, который проводит очень сильный сезон, попал в резервный список Андрея Шевченко на ноябрьские матчи национальной сборной Украины с командами Словакии и Турции.