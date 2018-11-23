Без Кривцова и Марлоса: где смотреть матч "Шахтер" – "Львов"

В 16-м туре чемпионата Украины "горнякам" не помогут три игрока сборной Украины

Сегодня, 23 ноября, в чемпионате Украины начнется 16-й тур, а на первом матче "Шахтер" – "Львов" будет использован грузовой дрон. Так в Харькове на стадионе "Металлист" в перерыве поединка доставят подарок одному из болельщиков – мяч, которым играли команды в первом тайме. Ожидается и другая развлекательная программа в рамках традиционного Shakhtar Fan Fest.

Болельщикам "Шахтера", "Львова" и другим зрителям, кто собирается смотреть матч по телевизору, подскажем. Матч "Шахтер" – "Львов" будет показан в прямой трансляции по телеканалу "Футбол-1" (начало – 19:00).

Расписание трансляций матча "Шахтер" – "Львов"

- трансляция на сайте oll.tv (платно, в подписке)

- канал "Футбол-1", прямой эфир

- канал "Футбол-2" 23 ноября в 23:55, повтор

- канал "Футбол-1" 24 ноября в 10:55, повтор

- канал "Футбол-2" 24 ноября в 21:55, повтор

- канал "Футбол-2" 25 ноября в 06:00, повтор

Вчера "Шахтер" прибыл в Харьков, в составе делегации – 19 футболистов. Точно не помогут команде в игре против "Львова" защитники Сергей Кривцов и Богдан Бутко, полузащитник Марлос. Зато попал в обойму 17-летний полузащитник Михаил Мудрик, который уже играл за первую команду в Кубке Украины.

Полный список игроков "Шахтера", которые прилетели в Харьков:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

защитники: Олег Данченко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили;

полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Майкон, Тайсон, Сергей Болбат, Алан Патрик, Дентиньо, Михаил Мудрик, Андрей Тотовицкий, Веллингтон Нем;

нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Напомним, что все матчи 16-го тура чемпионата Украины будут начинаться с минуты молчания – в память о миллионах украинцев, ставших жертвами Голодомора.