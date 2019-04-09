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Билеты на матч "Шахтер" – "Заря" уже в продаже //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c7c/550/5cac7c55045bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c7c/550/5cac7c55045bb.jpg Новости Матч чемпионата Украины по футболу состоится 13 апреля
Команды встретятся в Харькове
Команды встретятся в Харькове

Билеты на матч "Шахтер" – "Заря" уже в продаже

Матч чемпионата Украины по футболу состоится 13 апреля

В субботу, 13 апреля, в Харькове состоится матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск). Начало  в 17:00.

Донецкий клуб начал реализацию билетов на предстоящий поединок. Стоимость пропусков - от 40 гривен.

Приобрести билеты на матч "Шахтер" – "Заря" можно:

  • в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00)
  • на сайте shakhtar.com
  • в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store)
  • на сайтах-партнерах клуба
  • в розничной торговой сети Харькова

Напомним, что после 23-х матчей в УПЛ "Шахтер" уверенно лидирует, набрав 60 очков. "Заря" идет на пятом месте – 32 очка.

Кстати, своим мнением о предстоящем поединке в Харькове с segodnya.ua поделился экс-тренер сборной Украины, а также "Карпат", "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич: "Заре" нужно обыгрывать "Шахтер" в Харькове, иначе можно упустить не только бронзу".

Ранее новичок "Шахтера" Тете с клаусулой в 150 млн евро рассказал в интервью "Сегодня": "Самой вкусной шурашкой меня угощал Роналдиньо".
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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Заря Луганск
 
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