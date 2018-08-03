Битва грандов: онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" 3 августа

Команды встретятся в третьем туре чемпионата Украины по футболу

В пятницу, 3 августа, на НСК "Олимпийский" пройдет битва украинских грандов – вице-чемпион прошлого сезона киевское "Динамо" принимает действующего чемпиона страны донецкий "Шахтер". Поединок пройдет в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги. Начало в 19:00. Мы проведем текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".

Обе команды открывали нынешний сезон в Одессе матчем за Суперкубок Украины. "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0.

В чемпионате Украины оба гранда идут без потерь. "Динамо" обыграло "Ворсклу" (1:0) и "Львов" (1:0), "Шахтер" разобрался с "Десной" (2:0) и "Арсеналом" (3:0).

Друг против друга. За всю историю чемпионатов Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли 57 матчей: 23 победы у "Динамо", 19 раз выигрывал "Шахтер" и еще 15 поединков завершились вничью. Разница мячей 74:67 в пользу киевлян.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер". В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитами подопечных Паулу Фонсеки. Котировки на победу "Шахтера" – 2.15, на победу "Динамо" – 3.10, на ничью – 3.20.

"Преимущество "Динамо" – хорошая физическая готовность, умение терпеть, много играть без мяча, навязывание борьбы. Они раньше стартуют в еврокубках, форсировали подготовку к сезону и командное движение у них сейчас чуть лучше. Плюс - над ними уже не довлеет "комплекс "Шахтера".

Главное достоинство "Шахтера" - наличие игроков, способных индивидуально решить исход матча. Большой плюс – возвращение Тайсона. А вообще обе команды настолько хорошо изучили друг друга, что уже научились превращать достоинства соперника в его недостатки.

Например, "Шахтер" хорошо контролирует мяч на своей половине, долго готовит атаки, разыгрывает комбинации в том числе через Пятова. Но если соперник играет очень высоко впереди, прессингует, такая тактика чревата ошибками, которые могут перечеркнуть все ее достоинства", – считает экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" Александр Сопко.

ОНЛАЙН "ДИНАМО" – "ШАХТЕР" – 0:0

Ранее стало известно имя арбитра матча "Динамо" – "Шахтер" в чемпионате Украины. Им буде Юрий Можаровский.