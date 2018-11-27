Больше пяти миллионов в год: средняя зарплата футболиста УПЛ

Сформирован ежегодный мировой рейтинг по средней зарплате футболистов

Футболисты, выступающие в чемпионате Украины в Премьер-лиге, занимают очень даже неплохое 22-е место в мире по уровню средней зарплаты, как утверждает аналитический портал Sporting Intelligence. Учитывались показатели лишь среди игроков первых команд своих клубов, и в результате подсчетов оказалось, что средняя зарплата футболиста УПЛ – 191 238 евро в год. То есть, больше пяти миллионов евро в год.

Понятное дело, что зарплаты в "Шахтере" и в "Десне" отличаются кардинальным образом, но речь – как раз о среднем уровне для Премьер-лиги.

Чуть выше Украины расположились Шотландия (199 147), Австрия (200 193), Япония (270 557) и Голландия (277 809). Ниже – Греция (146 520), Дания (135 706), Казахстан (127 542).

Пятерку лидеров предугадать несложно – Англия (3 379 520), Испания (2 487 194), Италия (1 717 470), Германия (1 578 130) и Франция (1 118 447).

А в топ-10 также входят Китай (903 110), Россия (753 223), Турция (742 043), Бразилия (576 027) и Канада (446 472). На 11-м месте – Саудовская Аравия (436 209).

Ранее мы писали, что "Барселона" стала первой спортивной командой в истории, где средняя зарплата игрока превысила 10 миллионов фунтов стерлингов в год. В этом сезоне "Барселона" в среднем выплачивает 23 футболистам 10,45 млн фунтов. Эта цифра поднялась на треть с 2017 по 2018 год. Больше всех получает Лионель Месси – более 50 млн, что и повлияло на рост зарплат.