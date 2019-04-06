Борьба за выживание: обзор матча "Черноморец" – "Арсенал"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8da/b32/5ca8dab32cee6.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8da/b32/5ca8dab32cee6.jpg2019-04-06T19:58:44+03:00Новости
Киевляне забили одесситам три гола в первом тайме
В Одессе победили "канониры"
Борьба за выживание: обзор матча "Черноморец" – "Арсенал"
Киевляне забили одесситам три гола в первом тайме
Киевский "Арсенал" сохранил интригу в споре за сохранение прописки в Премьер-лиге. На выезде "канониры" обыграли одесский "Черноморец" и теперь в турнирной таблице между командами всего одно очко разницы.
Судьба встречи была решена в первом тайме, когда киевляне отгрузили соперникам три мяча, а потом играли уже по счету.
Напомним, что ранее в 23 туре чемпионата Украины лидеры – "Шахтер" и "Динамо" – одержали победы. "Горняки" на выезде обыграли "третью силу" Премьер-лиги "Александрию", забив единственный гол с пенальти. А киевляне вырвали победу в поединке с "Зарей", уступая по ходу матча со счетом – 0:2.
Поделиться:
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Мы очень надеемся, что Вам нравится наш сайт, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Для этого нам нужна Ваша помощь. Вы можете анонимно ответить на несколько вопросов.
Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.