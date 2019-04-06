Борьба за выживание: обзор матча "Черноморец" – "Арсенал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8da/b32/5ca8dab32cee6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8da/b32/5ca8dab32cee6.jpg 2019-04-06T19:58:44+03:00 Новости Киевляне забили одесситам три гола в первом тайме

Киевский "Арсенал" сохранил интригу в споре за сохранение прописки в Премьер-лиге. На выезде "канониры" обыграли одесский "Черноморец" и теперь в турнирной таблице между командами всего одно очко разницы.

Судьба встречи была решена в первом тайме, когда киевляне отгрузили соперникам три мяча, а потом играли уже по счету.

"Черноморец" – "Арсенал" – 1:3

Голы: Чорний (62) – Мезу (6), Вакуленко (25, пен.), Ориховский (37)



"Черноморец": Литовченко, Рыжук, Гошкодеря, Грачев, Мищенко, Танчик, Бабенко, Норенков, Морозенко, Павлов (Чорний, 46), Вильямссон (Семенов, 72).



"Арсенал": Пидкивка, Сагуткин, Дубинчак, Жичиков, Авагимян (Кадимян, 55), Танковский, Ориховский, Мудрик (Липартия, 63), Домбровский, Вакуленко, Мисси (Ковпак, 78).



Предупреждения: Морозенко (23), Павлов (32), Рыжук (45), Бабенко (87) – Авагимян (47), Танковский (54), Кадимян (76), Жичиков (87).

Обзор матча "Черноморец" – "Арсенал"

Напомним, что ранее в 23 туре чемпионата Украины лидеры – "Шахтер" и "Динамо" – одержали победы. "Горняки" на выезде обыграли "третью силу" Премьер-лиги "Александрию", забив единственный гол с пенальти. А киевляне вырвали победу в поединке с "Зарей", уступая по ходу матча со счетом – 0:2.