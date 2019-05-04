Борьба за "золото" завершена: "Динамо" теряет очки в матче с "Александрией"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/db6/c6e/5ccdb6c6e3321.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/db6/c6e/5ccdb6c6e3321.jpg2019-05-04T19:00:09+03:00Новости
Киевляне пропустили быстрый гол и отыгрались благодаря удачной замене Хацкевича
Назарий Русин принес киевлянам ничью
Борьба за "золото" завершена: "Динамо" теряет очки в матче с "Александрией"
Киевляне пропустили быстрый гол и отыгрались благодаря удачной замене Хацкевича
Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Александрию" в центральном матче 27-го тура чемпионата Украины. Встреча началась с быстрого гола в исполнении "Александрии" – второй гол в чемпионате Украины после возвращения забил Валерия Лучкевич. Динамовцы ответили несколькими острыми моментами, но до перерыва отыграться не смогли.
Начало второго тайма ознаменовалось выстрелом Николая Шапаренко в крестовину ворот гостей. А спустя некаторе время Назарий Русин реализовал выход один на один после передачи Цыганкова. Форвард лишь за пять минут до этого появился на поле.
Хозяева поля бросились добивать соперника, но все попытки подопечных Александра Хацкевича одержать победу не увенчались успехом.
Напомним, что еще в одном сегодняшнем матче "Шахтер" в Харькове сыграет со "Львовом". Эксперты уже окрестили этот поединок мини-игрой чемпионата Бразилии, ведь в составах обеих команд играет много легионеров из этой южноамериканской страны. Смотреть "Шахтер" – "Львов" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.
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