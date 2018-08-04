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Бразильский новичок принес победу "Ворскле" над "Львовом" https://www.segodnya.ua/img/article/11600/17_main.1533399550.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11600/17_tn.1533399550.jpg Новости Незабитый пенальти, две красные карточки и гол Кареки
Карека забил за &quot;Ворсклу&quot;. Фото np.pl.ua
Карека забил за "Ворсклу". Фото np.pl.ua

Бразильский новичок принес победу "Ворскле" над "Львовом"

Незабитый пенальти, две красные карточки и гол Кареки

Сегодня в третьем туре чемпионата Украины по футболу встречались полтавская "Ворскла" и ФК "Львов". Полтавчане добыли первую победу в сезоне благодаря голу бразильского новичка команды Николаса Кареки.

В первом тайме больше моментов, чтобы отличиться было у "Львова". Однако отлично в воротах действовал Богдан Шуст. В первом туре Богдан допустил голевую ошибку в матче с "Динамо". На этот раз он стал героем эпизода на 29-й минуте, когда взял пенальти после удара Бруно на 29-й минуте. 

После перерыва полтавчане заиграли активней и таки сумели вырвать победу. На 83-й минуте завершил атаку "Ворсклы" бразилец Николас Карека. 21-летнего форварда из "Гремио" полтавчане подписали лишь на этой неделе.

Перед финальным свистком команды остались в меньшинстве, по красной карточке получили Голиков и Коломоец.

В итоге победа "Ворсклы" – 1:0, первая в нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги.

Напомним, что в пятницу состоялся центральный матч третьего тура чемпионата Украины – киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (1:0) 
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Ворскла Полтава, ФК Львов
 
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