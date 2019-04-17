Бразильский полузащитник Бруно покинул ФК "Львов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/715/cb0/5cb715cb0b686.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/715/cb0/5cb715cb0b686.jpg 2019-04-17T15:02:44+03:00 Новости Клуб и футболист расстались по соглашению сторон

Бруно играл в Украине с лета прошлого года

Атакующий полузащитник "Львова" Аугусто Бруно да Силва оставляет клуб. Руководство клуба и бразильский легионер приняли решение о завершении сотрудничества по соглашению сторон.

27-летний Бруно перешел во "Львов" летом 2018 года и принял участие в 12 матчах "горожан" в Премьер-лиге и Кубке Украины.

По итогам первого раунда чемпионата Украины "Львов" попал в первую шестерку команд, которая борется за медали и места в еврокубках. После 24 матчей "Львов" набрал 30 очков и занимает шестое место. На два очка больше у "Зари", на три – у "Мариуполя".

Напомним, что вчера "Львов" представил нового главного тренера. Им стал Богдан Блавацкий, который заменил Юрия Бакалова.

Богдан Игоревич имеет за плечами 21 год активной тренерской работы. Тренерская карьера уроженца Львовщины берет отсчет с 1994 года, когда Блавацкий, работая в ФК "Гарай" (Жовква), открыл украинскому футболу таких известных фигур, как Богдан Беньо, Владимир Езерский и Виталий Постранский.

На счету Блавацкого – 22 игры в Высшей лиге чемпионата Украины в качестве главного тренера ивано-Франковского "Прикарпатья". Именно под его руководством прикарпатский клуб занял девятое место в элитном футбольном дивизионе, что стало лучшим показателем клуба в истории.

Кроме того, Блавацкий работал вместе с Виталием Кварцяным в луцкой "Волыни" в 2013-2014 годах.

Также новый наставник "Львова" в течение шести лет работал в польском футболе, с командами "Спартак" (Шаровола), "Томашувия", "Висла" (Пулавы) и "Сталь" (Жешув).