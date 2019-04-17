Бразильский полузащитник Бруно покинул ФК "Львов"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/715/cb0/5cb715cb0b686.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/715/cb0/5cb715cb0b686.jpg2019-04-17T15:02:44+03:00Новости
Клуб и футболист расстались по соглашению сторон
Бруно играл в Украине с лета прошлого года
Бразильский полузащитник Бруно покинул ФК "Львов"
Клуб и футболист расстались по соглашению сторон
Атакующий полузащитник "Львова" Аугусто Бруно да Силва оставляет клуб. Руководство клуба и бразильский легионер приняли решение о завершении сотрудничества по соглашению сторон.
27-летний Бруно перешел во "Львов" летом 2018 года и принял участие в 12 матчах "горожан" в Премьер-лиге и Кубке Украины.
По итогам первого раунда чемпионата Украины "Львов" попал в первую шестерку команд, которая борется за медали и места в еврокубках. После 24 матчей "Львов" набрал 30 очков и занимает шестое место. На два очка больше у "Зари", на три – у "Мариуполя".
Богдан Игоревич имеет за плечами 21 год активной тренерской работы. Тренерская карьера уроженца Львовщины берет отсчет с 1994 года, когда Блавацкий, работая в ФК "Гарай" (Жовква), открыл украинскому футболу таких известных фигур, как Богдан Беньо, Владимир Езерский и Виталий Постранский.
На счету Блавацкого – 22 игры в Высшей лиге чемпионата Украины в качестве главного тренера ивано-Франковского "Прикарпатья". Именно под его руководством прикарпатский клуб занял девятое место в элитном футбольном дивизионе, что стало лучшим показателем клуба в истории.
Кроме того, Блавацкий работал вместе с Виталием Кварцяным в луцкой "Волыни" в 2013-2014 годах.
Также новый наставник "Львова" в течение шести лет работал в польском футболе, с командами "Спартак" (Шаровола), "Томашувия", "Висла" (Пулавы) и "Сталь" (Жешув).
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