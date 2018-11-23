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Вчера, 11:03  Версия для печати  Отправить другу
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Бразильское дерби в Харькове: чего мы ждем от матча "Шахтер" – "Львов" https://www.segodnya.ua/img/article/11915/59_main.1542963781.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11915/59_tn.1542963781.jpg Новости Сегодня "Шахтер" и "Львов" начнут программу 16-го тура чемпионата Украины
В первом круге &quot;Шахтер&quot; обыграл &quot;Львов&quot; в гостях - 2:0. Фото shakhtar.com
В первом круге "Шахтер" обыграл "Львов" в гостях - 2:0. Фото shakhtar.com

Бразильское дерби в Харькове: чего мы ждем от матча "Шахтер" – "Львов"

Сегодня "Шахтер" и "Львов" начнут программу 16-го тура чемпионата Украины

Последний ноябрьский тур чемпионата Украины – 16-й тур Премьер-лиги – начнется сегодня матчем "Шахтера" и "Львова" в Харькове. И это будет второе по счету бразильское дерби в сезоне-2018/2019. В первом круге в игре "Львов" – "Шахтер", завершившейся со счетом 2:0 в пользу горняков, хозяева выпустили на поле семерых бразильцев, а гости – шестерых и получившего украинский паспорт Марлоса. А всего в нынешнем сезоне оба клуба задействовали по девять бразильцев.

Но если горняки с такой большой колонией представителей Южной Америки имеют на данный момент 12-матчевую беспроигрышную серию (11 побед и ничья) в чемпионате Украины и занимают первое место в турнирной таблице, то львовяне в двух последних турах набрали всего одно очко и идут восьмыми.

Есть у "Львова" и еще одна особенность: с 26 августа команда, если и пропускает голы в гостях, то сразу два. А с 16 сентября для галичан еще и проблема результативности обозначилась – не могут забить больше гола за матч. Набралась серия из девяти поединков, включая Кубок Украины с представителем Второй лиги – "Горняком" из Кривого Рога.

Напомним, что "Шахтер" традиционно приготовил массу развлечений для болельщиков. На стадионе "Металлист" 23 ноября будет организован Shakhtar Fan Fest.

А в перерыве матча грузовой дрон доставит одному из зрителей мяч, которым только что играли футболисты "Шахтера" и "Львова", в качестве подарка.

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Источник: Премьер-лига
Тэги: Шахтер Донецк, ФК Львов
 
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