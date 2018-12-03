Бронзовый призер против второй команды Премьер-лиги: где смотреть матч "Ворскла" – "Александрия"

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В понедельник, 3 декабря, состоятся два оставшихся матча 17-го тура чемпионата Украины. В одном из них встретятся бронзовый призер прошлого чемпионата полтавская "Ворскла" и вторая команда текущего сезона "Александрия". Матч в Полтаве начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Хозяева поля уже на протяжении двух матчей не могут выиграть во внутреннем чемпионате, а также проиграли дважды подряд в Лиге Европы. Последняя встреча и вовсе оставила горькие впечатления для футболистов и болельщиков "Ворсклы" – мало того, что их поединок против лондонского "Арсенала" перенесли в Киев, так еще и проиграли "бело-зеленые" с разгромным счетом. Обзор матча "Ворскла" – "Арсенал" – 0:3.

"Александрия" в текущем чемпионате удивляет не только экспертов, но и, пожалуй, собственных болельщиков. После провального прошлого сезона александрийцы набрали хороший ход и справедливо занимают вторую строчку турнирной таблицы. А в прошлом туре "Александрия" обыграла "Динамо" и в очном поединке продемонстрировала свои претензии на "серебро".

Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Василия Сачко – 2.65, на ничью – 2.75, на победу "Александрии" – 2.80.

Смотреть матч "Ворскла" – "Александрия":

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