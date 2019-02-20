  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 19:01
Чемпион Европы в четвертый раз вернулся в черниговскую "Десну" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d87/c53/5c6d87c53b292.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d87/c53/5c6d87c53b292.png Новости Предыдущим клубом Парцвании был донецкий "Олимпик"
Темур Парцвания
Темур Парцвания

Чемпион Европы в четвертый раз вернулся в черниговскую "Десну"

Предыдущим клубом Парцвании был донецкий "Олимпик"

Воспитанник киевского "Динамо" Темур Парцвания продолжит карьеру в Чернигове – с 19 февраля защитник официально игрок футбольного клуба "Десна". Напомним, что это уже второй приход Парцвании в "Десну", в активе Темура 19 матчей и 1 гол в составе черниговского клуба.

26-летний украинский футболист грузинского происхождения начинал карьеру в школе "Динамо", в составе второй команды киевлян провел 80 матчей. В УПЛ выступал в составе запорожского "Металлурга", луцкой "Волыни" и донецкого "Олимпика". В составе дончан новичок "Десны" провел 34 матча и забил 2 гола. Именно "Олимпик" был последним клубом Парцвании, но Темур решил не продлевать соглашение с клубом и в статусе свободного агента подписал контракт с "Десной".

Добавим, что Парцвания становился чемпионом Европы-2009 года в составе сборной Украины среди юношей до 19 лет.

Ранее мы писали, что "Десна" усилилась обладателем Суперкубка Польши. Воспитанник "Динамо" присоединился к черниговцам на правах свободного агента.

Кстати, накануне "Шахтер" представил своего 18-летнего новобранца, который после перехода к горнякам "уже успел вырасти в цене". Сергей Палкин – о новичке "Шахтера" Маркосе Антонио: "Он будет лучше Фреда".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: ФК "Десна" Чернигов
чемпионат Украины, Десна Чернигов, Темур Парцвания
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2019 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"