Чемпион Европы в четвертый раз вернулся в черниговскую "Десну" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d87/c53/5c6d87c53b292.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d87/c53/5c6d87c53b292.png 2019-02-20T19:01:45+02:00 Новости Предыдущим клубом Парцвании был донецкий "Олимпик"

Воспитанник киевского "Динамо" Темур Парцвания продолжит карьеру в Чернигове – с 19 февраля защитник официально игрок футбольного клуба "Десна". Напомним, что это уже второй приход Парцвании в "Десну", в активе Темура 19 матчей и 1 гол в составе черниговского клуба.

26-летний украинский футболист грузинского происхождения начинал карьеру в школе "Динамо", в составе второй команды киевлян провел 80 матчей. В УПЛ выступал в составе запорожского "Металлурга", луцкой "Волыни" и донецкого "Олимпика". В составе дончан новичок "Десны" провел 34 матча и забил 2 гола. Именно "Олимпик" был последним клубом Парцвании, но Темур решил не продлевать соглашение с клубом и в статусе свободного агента подписал контракт с "Десной".

Добавим, что Парцвания становился чемпионом Европы-2009 года в составе сборной Украины среди юношей до 19 лет.

Ранее мы писали, что "Десна" усилилась обладателем Суперкубка Польши. Воспитанник "Динамо" присоединился к черниговцам на правах свободного агента.

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