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23 Июля 2018, 21:07  Версия для печати  Отправить другу
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"Черноморец" чудом вернулся в Премьер-лигу и начал сезон с победы https://www.segodnya.ua/img/article/11569/20_main.1532369280.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11569/20_tn.1532369280.jpg Новости Одесский клуб дома обыграл "Олимпик"
Фото ФК &quot;Олимпик&quot;
Фото ФК "Олимпик"

"Черноморец" чудом вернулся в Премьер-лигу и начал сезон с победы

Одесский клуб дома обыграл "Олимпик"

Одесский "Черноморец" стартовал в новом сезоне чемпионата Украины с победы над донецким "Олимпиком". Поединок, прошедший на стадионе "Черноморец" в Одессе, завершился со счетом 2:1. Уже на 9-й минуте Дмитрий Рыжук открыл счет в матче, а после перерыва Никита Татарков удвоил преимущество хозяев поля.

Гости на 70-й минуте усилиями Максима Дегтярева отставание сократили, а перед самым финальным свистком могли и вовсе отыграться, но Виталий Балашов не реализовал пенальти.

"Черноморец" – "Олимпик" – 2:1
Голы: Рыжук (9), Татарков (65), Дегтярев (70)

"Черноморец": Литовченко, Грачев, Рыжук, Ярмоленко, Трубочкин, Леонов (Карноза, 78), Савченко, Черний, Смирнов, Татарков (Семенив, 89), Диденко.

"Олимпик": Крынский, Вакуленко, Немчанинов, Мелинишин, Зубейко, Кольцов, Сондей (Беленький, 67), Ксенз (Пасич, 74), Гришко, Балашов, Загорулько (Дегтярев, 56).

Предупреждения: Вакуленко (18), Смирнов (22), Леонов (54), Мелинишин (67), Ярмоленко (83).

Неделю назад клубы украинской Премьер-лиги путем голосования определяли команду, которая заменит снявшуюся "Полтаву" и станет 12-й в элитном дивизионе страны. Среди претендентов были только "Черноморец" и "Зирка". В итоге выбор команд пал на одесский клуб: "Черноморец" возвращается в Премьер-лигу.

Напомним, что "Черноморец" смог вернуться в Премьер-лигу после того, как "Полтава" объявила о роспуске команды

Еще два матча 1 тура чемпионата Украины состоятся в среду, 25 июля. Участники матча за Суперкубок Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграют с "Ворсклой" и "Десной" соответственно.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Олимпик Донецк
 
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