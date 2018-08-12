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"Черноморец" – "Десна": где смотреть матч чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11623/28_main.1534084314.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11623/28_tn.1534084314.jpg Новости Конкурентный поединок ожидается в воскресенье вечером в Одессе
Матч &quot;Черноморец&quot; - &quot;Десна&quot; начнется в 19:30
Матч "Черноморец" - "Десна" начнется в 19:30

"Черноморец" – "Десна": где смотреть матч чемпионата Украины

Конкурентный поединок ожидается в воскресенье вечером в Одессе

12 августа в Одессе состоится поединок четвертого тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" – "Десна". Матч предпоследней команды прошлого сезона и новичка высшего дивизиона чемпионата Украины начнется в 19:30 на стадионе "Черноморец". Матч "Черноморец" – "Десна" в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также игру можно будет смотреть онлайн на сайте oll.tv.

"Черноморец" – "Десна": прогноз букмекеров. Эксперты считают, что гости – фавориты матча. Так, коэффициент на победу "Десны" равен 2.55, тогда как на победу "Черноморца" он составляет 3.10, а на ничью – 2.95. Также букмекеры считают, что поединок не будет обильным на забитые мячи: коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.57, а на "больше 2,5 голов" – 2.40.

"Черноморец" – "Десна": как начали сезон. Одесситы в трех стартовых турах набрали четыре очка (победа над "Олимпиком", ничья с "Зарей" и поражение от "Карпат"), а "Десна" в активе имеет пока три очка (победа над "Мариуполем" и поражения от "Шахтера" и "Александрии").

"Черноморец" – "Десна": совещание перед матчем. Сегодня утром в Одессе на стадионе "Черноморец" прошло совещание, предшествующее игре. На нем присутствовали делегат ФФУ Михаил Калита (Николаев), наблюдатель арбитража ФФУ Орест Шмигельский (Львов), четвертый арбитр Владимир Новохатний (Киев), представители клубов и всех служб, участвующих в организации поединка. Были утверждены цвета, в которых команды проведут сегодняшнюю игру. "Черноморец" сыграет черно-синей форме, "Десна" – в белой. Голкипер "моряков" выйдет на поле в голубом, вратарь гостей – в салатовом.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, где смотреть, Черноморец Одесса, Десна Чернигов
 
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