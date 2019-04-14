"Черноморец" и "Олимпик" расписали единственную ничью в туре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/37d/e81/5cb37de8170c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/37d/e81/5cb37de8170c6.jpg 2019-04-14T21:37:37+03:00 Новости Одесский клуб опустился на последнее место в турнирной таблице

Матчем в Одессе завершился 24-й тур чемпионата Украины по футболу. "Черноморец" принимал донецкий "Олимпик". Этот поединок стал единственным в туре, где не было победителя. Встреча завершилась вничью – 1:1.

Гости первыми открыли счет, когда на 40-й минуте Дегтярев воспользовался серией рикошетов и отправил мяч в сетку "моряков". Хозяева сравняли счет на 62-й минуте, когда после углового вторым темпом пошли вперед, мяч получил Танчик и поразил ворота.

Ничейный результат отправил "Черноморец" на последнее место в турнирной таблице. Ведь до этого "Арсенал" обыграл "Ворсклу" и обошел одесситов на одно очко. Последняя команда напрямую покидает УПЛ. 10-я и 11-я – сыграют переходные игры с клубами Премьер-лиги.

Напомним, вчера киевское "Динамо" полурезервным составом обыграло "Мариуполь" на выезде. У киевлян традиционно забил Виктор Цыганков, а во втором тайме средний возраст команды Александра Хацкевича не достигал даже 22 лет.

А "Шахтер" без своих лидером Марлоса и Мораеса легко разобрался с "Зарей". Команда Паулу Фонсеки отгрузила принципиальному сопернику три безответных мяча.