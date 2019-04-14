"Черноморец" и "Олимпик" расписали единственную ничью в туре//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/37d/e81/5cb37de8170c6.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/37d/e81/5cb37de8170c6.jpg2019-04-14T21:37:37+03:00Новости
Одесский клуб опустился на последнее место в турнирной таблице
Мировая в Одессе
"Черноморец" и "Олимпик" расписали единственную ничью в туре
Одесский клуб опустился на последнее место в турнирной таблице
Матчем в Одессе завершился 24-й тур чемпионата Украины по футболу. "Черноморец" принимал донецкий "Олимпик". Этот поединок стал единственным в туре, где не было победителя. Встреча завершилась вничью – 1:1.
Гости первыми открыли счет, когда на 40-й минуте Дегтярев воспользовался серией рикошетов и отправил мяч в сетку "моряков". Хозяева сравняли счет на 62-й минуте, когда после углового вторым темпом пошли вперед, мяч получил Танчик и поразил ворота.
Ничейный результат отправил "Черноморец" на последнее место в турнирной таблице. Ведь до этого "Арсенал" обыграл "Ворсклу" и обошел одесситов на одно очко. Последняя команда напрямую покидает УПЛ. 10-я и 11-я – сыграют переходные игры с клубами Премьер-лиги.
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