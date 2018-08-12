  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 22:38  Версия для печати  Отправить другу
×
"Черноморец" минимально обыграл "Десну" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11623/58_main.1534102435.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11623/58_tn.1534102435.jpg Новости Одесситы на своем поле одолели "Десны" и вышли на четвертое место в турнирной таблице
&quot;Черноморрец&quot; - &quot;Десна&quot; - 1:0. Фото: кадр из трансляции
"Черноморрец" - "Десна" - 1:0. Фото: кадр из трансляции

"Черноморец" минимально обыграл "Десну" в чемпионате Украины

Одесситы на своем поле одолели "Десны" и вышли на четвертое место в турнирной таблице

В матче четвертого тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" минимально обыграл черниговскую "Десну". Поединок прошел в воскресенье в Одессе и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Александра Бабича.

Единственный гол в середине второго тайма забил опорный полузащитник одесского клуба Евгений Смирнов. Интересно, что арбитр встречи Александр Омельченко не показал ни одной желтой карточки футболистов двух команд.

После этого матча в активе "Черноморца" стало семь очков, у "Десны" осталось три очка. В пятом туре чемпионата Украины "Черноморец" 17 августа на выезде сыграет с киевским "Арсеналом", а "Десна" примет "Карпаты".

"Черноморец" – "Десна" – 1:0 (0:0)
Гол: Евгений Смирнов (72)

Ранее в воскресенье лидер сезона "Александрия" минимально обыграла киевский "Арсенал" 1:0, команда Фабрицио Раванелли остается единственной, не набравшей очков.

А "Заря" во Львове нанесла поражение "Карпатам": единственный гол во втором тайме забил Игорь Харатин.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Динамо" был перенесен на более поздний срок из-за участия двух клубов в еврокубках. "Динамо" 14 августа сыграет с чешской "Славией", а "Мариуполь" 16 августа сразится с французским "Бордо".

Читайте также:
"Заря" вырвала победу в поединке с "Карпатами"
"Арсенал" потерпел четвертое подряд поражение на старте чемпионата Украины
Обзор сверхрезультативного матча "Шахтер" - "Ворскла" в чемпионате Украины
Четвертый тур украинской Премьер-лиги: расписание и результаты
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Десна Чернигов
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"