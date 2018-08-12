"Черноморец" минимально обыграл "Десну" в чемпионате Украины

Одесситы на своем поле одолели "Десны" и вышли на четвертое место в турнирной таблице

В матче четвертого тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" минимально обыграл черниговскую "Десну". Поединок прошел в воскресенье в Одессе и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Александра Бабича.

Единственный гол в середине второго тайма забил опорный полузащитник одесского клуба Евгений Смирнов. Интересно, что арбитр встречи Александр Омельченко не показал ни одной желтой карточки футболистов двух команд.

После этого матча в активе "Черноморца" стало семь очков, у "Десны" осталось три очка. В пятом туре чемпионата Украины "Черноморец" 17 августа на выезде сыграет с киевским "Арсеналом", а "Десна" примет "Карпаты".

"Черноморец" – "Десна" – 1:0 (0:0)

Гол: Евгений Смирнов (72)

Ранее в воскресенье лидер сезона "Александрия" минимально обыграла киевский "Арсенал" 1:0, команда Фабрицио Раванелли остается единственной, не набравшей очков.

А "Заря" во Львове нанесла поражение "Карпатам": единственный гол во втором тайме забил Игорь Харатин.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Динамо" был перенесен на более поздний срок из-за участия двух клубов в еврокубках. "Динамо" 14 августа сыграет с чешской "Славией", а "Мариуполь" 16 августа сразится с французским "Бордо".