"Черноморец" наконец-то прервал свою черную серию в Премьер-лиге

Одесская команда после девяти кряду поражений в чемпионате Украины выиграла

В сегодняшнем матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Черноморец" наконец-то порадовал своих болельщиков и добыл волевую победу над аутсайдером Премьер-лиги – "Арсеналом". Накануне ультрас одесского клуба распространили в социальных сетях информацию о том, что не будут присутствовать на сегодняшнем матче.

Понять их можно. Во-первых, "Черноморец" установил клубный антирекорд и показал 5-ю по длине серию поражений за всю историю чемпионата Украины – девять кряду.

Во-вторых, предыдущий домашний матч "Черноморец" – "Заря" прошел без зрителей.

…Еще в первом тайме одесситы могли получить преимущество. Очень важный момент случился на 22-й минуте – вратарь Ситало прервал атаку "Черноморца", рукой выбив мяч из-под ног Семенива за пределами штрафной площади. Молодой полузащитник далеко отпустил мяч, потом старался его достать, получился стык, после которого опытный вратарь потребовал помощи врачей. Арбитр встречи Юрий Можаровский нарушения правил со стороны Ситало не заметил, а это – должна была быть красная карточка, так как за спиной вратаря никого из партнеров не было.

После перерыва "Черноморец" тоже был близок к голу. На 58-й минуте Чорний со штрафного чуть не попал под перекладину, но Ситало, который даже не шелохнулся, повезло – мяч прошел чуть выше.

И практически тут "Арсенал" открыл счет голам. Дубинчак слева навесил, Фещук пробил головой и попал мячом в перекладину, а на добивании первым оказался Семенюк – 0:1.

Победный счет продержался пять минут. Одесситов выручил джокер – 19-летний полузащитник юношеской сборной Украины Мусолитин, сын известного в прошлом футболиста, эффектно, в падении, ударом головой замкнул навес Чорния с правого края.

И тут же Коваль, как позже выяснилось, поставил победную точку для "Черноморца". Семенив перед штрафной вступил в отбор, получилось удачно, тут же пошла передача на Коваля, который в окружении трех оппонентов успел развернуться и низовым ударом забить – 2:1.

Последний раз "Черноморец" забивал два мяча за игру 6 октября, но тогда одесситы проиграли "Александрии" – 2:3.

"Черноморец" – "Арсенал" – 2:1

Голы: Мусолитин (67), Коваль (69) – Семенюк (62).

"Черноморец": Литовченко – Трубочкин, Грачев, Мищенко, Норенков – Бабенко – Чорний, Леонов (Мусолитин, 65), Савченко, Семенив (Татарков, 77) – Коваль (Штогрин, 90+2).

"Арсенал": Ситало – Майданевич, Зозуля (Насонов, 52), Сагуткин, Дубинчак – Акакпо – Семенюк, Домбровский, Ориховский (Баланюк, 75), Вакулко (Лола, 46) – Фещук.

Сегодня в центральном матче тура сойдутся вторая и третья команды турнирной таблицы Премьер-лиги. Смотреть "Александрия" – "Динамо" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.