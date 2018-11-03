"Черноморец" примет "Зарю" на пустом стадионе – правоохранители не дают гарантии безопасности

На предыдущих домашних поединках были нарушения правила поведения для зрителей

Матч 14-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и луганской "Зарей" в Одессе пройдет без зрителей. Поединок состоится 4 ноября на стадионе "Черноморец". Такое решение принято из-за грубых нарушений правил поведения для зрителей во время двух предыдущих домашних встреч "Черноморца".

Правоохранительные органы Украины не могут предоставить гарантии безопасности при проведении очередного поединка на стадионе "Черноморец".

Одесский клуб на официальном сайте сообщает, что билеты, приобретенные на данную игру, будут действительны на следующий домашний матч команды, "Черноморец" – "Арсенал-Киев", который состоится 25 ноября в Одессе.

Напомним, что сегодня в центральном матче чемпионата Украины встретятся лидеры нашего футбола – "Шахтер" – "Динамо" онлайн можно смотреть на нашем сайте в текстовой трансляции.

Напомним, посреди недели "Черноморец" проиграл "Ворскле" в Кубке Украины и покинул турнир на стадии 1/8 финала.

А перед этим "Черноморец" потерпел самое крупное поражение в чемпионат Украины, уступив дома Карпатам со счетом 0:5.