"Черноморец" расстался с тренером, который вытянул клуб со дна турнирной таблицы

|Вчера, 20:34
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Олег Дулуб выиграл три матча из 13 во главе одесского клуба
Сегодня, 22 декабря, по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт между одесским "Черноморцем" и главным тренером команды "моряков" Олегом Дулубом. Вместе с Олегом Анатольевичем покидают клуб и ассистенты белорусского тренера.
"Черноморец" начинал сезон под руководством Александра Бабича, но из-за неудовлетворительных результатов Бабич был отправлен в отставку, а исполнять обязанности главного тренера поручили Александру Грановскому.
Он успел провести один матч в Премьер-лиге и покинул пост по состоянию здоровья. Грановского в "Черноморце" заменил Алексей Чистяков, но продержался на посту всего несколько дней. 4 сентября "Черноморец" возглавил Олег Дулуб.
На тот момент команда имела серию из семи матчей без побед и замыкала турнирную таблицу Премьер-лиги. В первом же матче Дулуб одержал победу над "Зиркой". Затем была ничья с "Шахтером", победа над "Динамо" и мировая с "Зарей".
В целом "Черноморец" под руководством Дулуба провел 13 матчей в чемпионате и Кубке, три встречи выиграл, семь свел вничью и трижды проиграл. На перерыв команда ушла на 10-м месте в турнирной таблице.
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