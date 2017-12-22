"Черноморец" расстался с тренером, который вытянул клуб со дна турнирной таблицы

Олег Дулуб выиграл три матча из 13 во главе одесского клуба

Сегодня, 22 декабря, по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт между одесским "Черноморцем" и главным тренером команды "моряков" Олегом Дулубом. Вместе с Олегом Анатольевичем покидают клуб и ассистенты белорусского тренера.

"Черноморец" начинал сезон под руководством Александра Бабича, но из-за неудовлетворительных результатов Бабич был отправлен в отставку, а исполнять обязанности главного тренера поручили Александру Грановскому.

Он успел провести один матч в Премьер-лиге и покинул пост по состоянию здоровья. Грановского в "Черноморце" заменил Алексей Чистяков, но продержался на посту всего несколько дней. 4 сентября "Черноморец" возглавил Олег Дулуб.

На тот момент команда имела серию из семи матчей без побед и замыкала турнирную таблицу Премьер-лиги. В первом же матче Дулуб одержал победу над "Зиркой". Затем была ничья с "Шахтером", победа над "Динамо" и мировая с "Зарей".

В целом "Черноморец" под руководством Дулуба провел 13 матчей в чемпионате и Кубке, три встречи выиграл, семь свел вничью и трижды проиграл. На перерыв команда ушла на 10-м месте в турнирной таблице.

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