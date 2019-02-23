"Черноморец" увез три очка со Львова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/17f/263/5c717f2639285.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/17f/263/5c717f2639285.jpg 2019-02-23T19:13:20+02:00 Новости Гол Гошкодери принес победу "морякам" над "горожанами2

В субботу, 23 февраля, во Львове был сыгран поединок 19 тура украинской Премьер-лиги - ФК "Львов" принимал одесский "Черноморец". Хозяева поля сражаются за попадание в первую шестерку, которая поведет борьбу за медали места в еврокубках. А вот "моряки" провалили старт сезона и теперь думают как бы не вылететь в Первую лигу.

Поединок не был богат на голевые моменты, а единственный мяч был забит в первом тайме. Виталий Гошкодеря принес победу "Черноморцу" после серии рикошетов.

После перерыва Гошкодеря еще раз отличился, но судья зафиксировал офсайд. Дальше уже "Львов" пошел всеми силами вперед, пытаясь отыграться. Были шансы у бразильцев Витора и Велозу, но одесситы выстояли. Победа "Черноморца" со счетом – 1:0.

Напомним, что сегодня уже был сыгран один матч в чемпионате Украины. На своем поле "Мариуполь" добыл волевую победу над "Олимпиком", благодаря двум пенальти.

Центральный матч тура будет сыгран в понедельник, когда лидер сезона "Шахтер" встретится с третьей командой в таблице ЧУ "Александрией". Накануне поединка свое мнение о матче в комментарии segodnya.ua высказал наставник "Николаева" Сергей Шищенко.