"Черноморец" увез три очка со Львова//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/17f/263/5c717f2639285.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/17f/263/5c717f2639285.jpg2019-02-23T19:13:20+02:00Новости
Гол Гошкодери принес победу "морякам" над "горожанами2
"Черноморец" увез три очка со Львова
Гол Гошкодери принес победу "морякам" над "горожанами2
В субботу, 23 февраля, во Львове был сыгран поединок 19 тура украинской Премьер-лиги - ФК "Львов" принимал одесский "Черноморец". Хозяева поля сражаются за попадание в первую шестерку, которая поведет борьбу за медали места в еврокубках. А вот "моряки" провалили старт сезона и теперь думают как бы не вылететь в Первую лигу.
Поединок не был богат на голевые моменты, а единственный мяч был забит в первом тайме. Виталий Гошкодеря принес победу "Черноморцу" после серии рикошетов.
После перерыва Гошкодеря еще раз отличился, но судья зафиксировал офсайд. Дальше уже "Львов" пошел всеми силами вперед, пытаясь отыграться. Были шансы у бразильцев Витора и Велозу, но одесситы выстояли. Победа "Черноморца" со счетом – 1:0.
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Мы очень надеемся, что Вам нравится наш сайт, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Для этого нам нужна Ваша помощь. Вы можете анонимно ответить на несколько вопросов.
Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.