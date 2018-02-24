"Черноморец" в меньшинстве удержал ничью в матче с "Карпатами"

В поединок серьезно вмешалась погода: перед матчем поле засыпало снегом и командам пришлось играть красным мячом

В матче 21 тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" сыграл вничью с "Карпатами". Поединок прошел в субботу в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершился со счетом 0:0.

В поединок серьезно вмешалась погода: перед матчем поле засыпало снегом и командам пришлось играть красным мячом. В таких условиях оба клуба действовали позиционно и пытались создать моменты при стандартах, но большого количества голевых ситуаций сегодня не было.

Арбитр матча показал восемь желтых карточек и одну красную, уже на 28-й минуте оставив хозяев поля в меньшинстве. После того, как игрок "Карпат" нарушил правила на капитане одесситов Кирилле Ковальце, тот с разворота ударил своего обидчика кулаком по лицу и получил прямую красную карточку.

После этого матча в активе "Черноморца" стало 18 очков – команда занимает десятое место в таблице чемпионата Украины. У "Карпат" – 16 очков и 11-е место.

"Черноморец" – "Карпаты" – 0:0 (0:0)

Желтые карточки: Татарков (4), Мамаду Ваг (36), Новак (90+1) – Ди Франко (20), Вербный (30), Сандохадзе (36), Карраскаль (64), Клец (69).

Удаление: Ковалец (28, прямая красная карточка)

Ранее сегодня в 21 туре чемпионата Украины "Александрия" вырвала победу у "Мариуполя" и поставила под угрозу их участие в топ-6.