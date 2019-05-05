"Черноморец" забил три гола на последних минутах и обыграл "Десну"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/f0f/1db/5ccf0f1dba8a9.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/f0f/1db/5ccf0f1dba8a9.jpg2019-05-05T19:28:36+03:00Новости
Одесский клуб всеми силами цепляется за место в Премьер-лиге
"Моряки" увезли три очка из Чернигова
"Черноморец" забил три гола на последних минутах и обыграл "Десну"
Одесский клуб всеми силами цепляется за место в Премьер-лиге
Хозяева первыми открыли счет. После розыгрыша стандарта пробивал Картушов, а подправил мяч в сетку А. Фаворов. Но "моряки" быстро отыгрались. После подачи на дальнюю штангу Вильхамссон точно пробил в падении головой. И почти тут же "Десна" снова вышла вперед. После подачи с углового Гитченко головой отправил мяч в ворота "моряков".
Далее зрителям пришлось ждать голов почти час. А потом посыпалось – три гола за восемь минут. Вильхамссон оформил дубль, замкнув прострел. Затем Павлов с пределов штрафной в касание отлично пробил и вывел "Черноморец" вперед. А точку в матче поставил Мусолитин реализовавший выход один на один.
"Десна" – "Черноморец" – 2:4 Голы: А. Фаворов (13), Гитченко (22) – Вильхамссон (18, 86), Павлов (90+1), Мусолитин (90+4)
После победы "Черноморец" остался на последнем месте в турнирной таблице, однако сохраняет шансы избежать прямого вылета и поучаствовать в переходных играх.
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