"Черноморец" забил три гола на последних минутах и обыграл "Десну" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/f0f/1db/5ccf0f1dba8a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/f0f/1db/5ccf0f1dba8a9.jpg 2019-05-05T19:28:36+03:00 Новости Одесский клуб всеми силами цепляется за место в Премьер-лиге

Драматичным получился поединок 27 тура чемпионата Украины по футболу в Чернигове. "Десна" принимала борющийся за выживание "Черноморец". Черниговцы долгое время вели в счете, однако на последних минутах умудрились проиграть.

Хозяева первыми открыли счет. После розыгрыша стандарта пробивал Картушов, а подправил мяч в сетку А. Фаворов. Но "моряки" быстро отыгрались. После подачи на дальнюю штангу Вильхамссон точно пробил в падении головой. И почти тут же "Десна" снова вышла вперед. После подачи с углового Гитченко головой отправил мяч в ворота "моряков".

Далее зрителям пришлось ждать голов почти час. А потом посыпалось – три гола за восемь минут. Вильхамссон оформил дубль, замкнув прострел. Затем Павлов с пределов штрафной в касание отлично пробил и вывел "Черноморец" вперед. А точку в матче поставил Мусолитин реализовавший выход один на один.

"Десна" – "Черноморец" – 2:4

Голы: А. Фаворов (13), Гитченко (22) – Вильхамссон (18, 86), Павлов (90+1), Мусолитин (90+4)

После победы "Черноморец" остался на последнем месте в турнирной таблице, однако сохраняет шансы избежать прямого вылета и поучаствовать в переходных играх.