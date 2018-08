Что Фонсека сказал Хацкевичу: тренер "Шахтера" указал на спорный момент в матче

Наставник "Динамо" затягвал время, что не понравилось португальцу

В пятницу состоялся центральный матч третьего тура чемпионата Украины – киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (1:0) в НСК "Олимпийский". Единственный мяч забил полузащитник Беньямин Вербич. После матча появилось много слухов вокруг разговора главных тренеров Александра Хацкевича и Паулу Фонсеки после финального свистка.

Хацкевич заявил, что наставник "горняков" нелицеприятно высказался в его адрес: "Мистер Фонсека говорит, что мы их не поздравляем и не благодарим за игру. Я остался, пожал ему руку, но услышал про себя очень много нового. Там было и русское слово, и английское, и испанское, и португальское. Эти слова я знаю".

Тем не менее, Фонсека утверждает, что он только выразил мнение по одному эпизоду в концовке матча.

"В конце матча был эпизод, когда мяч от игрока "Динамо" ушел в аут и оказался в руках Хацкевича. Тренер "Динамо" откровенно отбросил мяч в сторону, вместо того, чтобы вернуть его нашему игроку.

Я поздравил Хацкевича с победой, пожал ему руку, но при этом сказал, что можно побеждать и без этого, что эпизод был лишним. Я обратился к нему по-английски с единственной фразой: "Congratulations. But you don’t need it" (Поздравляю. Но вам это не нужно – перевод с англ.). Ничего более", – сказал Фонсека в интервью .

Напомним, после матча с Фонсека прокомментировал поражение своей команды: "Сегодня мы проиграли по собственной вине".