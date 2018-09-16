Чудовищная ошибка вратаря принесла "Мариуполю" победу над "Олимпиком"

Дерби Донбасса в Киеве порадовало зрителей результативностью

Донецкий "Олимпик" потерпел домашнее поражение от "Мариуполя" в матче восьмого тура чемпионата Украины. Поединок состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Счет в матче уже на девятой минуте открыл Валерий Федорчук – это его первый мяч в составе "Мариуполя". В середине первого тайма Серегй Вакуленко ударом с 11-метровой отметки счет сравнял. Поединок близился к ничьей, но за 1- минут до финального свистка голкипер "Олимпика" допустил судовищную ошибку на выходе, и Руслан Фомин издалека расстрелял пустые ворота.

Этот эпизод полностью сломил "Олимпик", который в оставшееся время еще раз пропустил после удара Федорчука головой.

"Олимпик" – "Мариуполь" – 1:3

Голы: Вакуленко (26, пен) – Федорчук (9, 88), Фомин (80)

"Олимпик": Крынский, Гришко, Вакуленко (Шурницын, 88), Зубейко, Кравченко, Политыло (Тейшейра, 83), Пасич, Кольцов, Ксенз (Трояновский, 73), Балашов, Дегтярев.

"Мариуполь": Гальчук, Тищенко, Быков, Яворский, Полегенько, Мишнев, Федорчук, Зубков (Вакула, 62), Игнатенко (Борячук, 72), Чурко (Демири, 87), Фомин.

Предупреждения: Зубков (12), Быков (35), Игнатенко (59), Федорчук (64), Полегенько (66), Вакуленко (86).

Напомним, в центральном матче воскресенья сыграют третья и пятая команды чемпионата Украины – "Динамо" пожалует в гости к "Заре". Смотреть онлайн "Заря" – "Динамо" может в прямом эфире на ТВ – список трансляций есть на нашем сайте.

Отметим, что лидер турнирной таблицы "Шахтер" победил "Александрию" в битве лидеров и упрочил свое лидерство.