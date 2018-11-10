Дебютант против неудачников Ангела: где смотреть матч "Десна" – "Черноморец"

В Чернигове уникальная проигрышная серия одесской команды или прервется, или продолжится

Сегодня в 17:00 в Чернигове дебютант Премьер-лиги "Десна" примет "Черноморец", который проиграл восемь последних поединков чемпионата Украины. При этом болгарский тренер одесситов сохраняет за собой пост рулевого. В Чернигове уникальная проигрышная серия или прервется, или продолжится – третьего не дано. Трансляция матча пройдет на "Футбол-2".

Интересно, что "Десна" в трех предыдущих матчах c "Черноморцем" только проигрывала. Так было в Первой лиге в сезоне-1998/1999 (1:2 в Чернигове, 0:4 в Одессе), так было и в первом круге этого чемпионата Украины (0:1 в Одессе). Так что на одну неудачную серию у моряков есть другая – удачная.

Еще один нюанс: главный арбитр матча – Александр Омельченко (Славянск), он до этого провел лишь два поединка в УПЛ в таком статусе. Оба – с участием "Десны", которая проиграла оба поединка и не забила ни одного мяча. Причем именно Омельченко работал на игре "Черноморец" – "Десна" – 1:0 в первом круге.

Эта игра может стать 100-й для вратаря Евгения Паста из "Десны".

Ранее мы писали, что 100-й матч в УПЛ сегодня проводит ассистент арбитра Игорь Алехин.