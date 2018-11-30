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Дебютант сборной Украины признан лучшим футболистом Премьер-лиги https://www.segodnya.ua/img/article/11938/20_main.1543576517.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11938/20_tn.1543576517.jpg Новости Лучшим футболистом ноября в чемпионате Украины назвали Марьяна Шведа
Марьян Швед. Фото upl.ua
Марьян Швед. Фото upl.ua

Дебютант сборной Украины признан лучшим футболистом Премьер-лиги

Лучшим футболистом ноября в чемпионате Украины назвали Марьяна Шведа

На официальном сайте украинской Премьер-лиги завершилось голосование, по итогам которого был назван лучший футболист чемпионата Украины в ноябре. Им стал 21-летний крайний нападающий львовских "Карпат" Марьян Швед, который дебютировал в национальной команде в товарищеском матче Турция – Украина 20 ноября в Анталье.

В голосовании участвовало около 2 000 болельщиков, которым на выбор были представлены восемь претендентов. В это число попали футболисты, которых признавали лучшими игроками тура в ноябре (их было три), а также те, кто, по мнению экспертной комиссии, своей стабильностью заслужили право номинироваться за звание игрока месяца.

Итоговый расклад выглядит так.

Марьян Швед ("Карпаты", лучший игрок 14-го тура) – 45% голосов

Николай Шапаренко ("Динамо", лучший игрок 15-го тура) – 25%

Андрей Цуриков ("Александрия", лучший игрок 16-го тура) – 11%

Исмаили ("Шахтер") – 10%

Артем Гордиенко ("Заря") – 3%

Андрей Запорожан ("Александрия") – 2%

Александр Филиппов ("Десна") – 2%

Виктор Цыганков ("Динамо") – 2%

Напомним, что португальский тренер Жозе Мораиш выкупил свой контракт у "Карпат" и попрощался с чемпионатом Украины.

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Источник: Премьер-лига
Тэги: чемпионат Украины, Карпаты Львов , Марьян Швед
 
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