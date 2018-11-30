Дебютант сборной Украины признан лучшим футболистом Премьер-лиги

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Лучшим футболистом ноября в чемпионате Украины назвали Марьяна Шведа
На официальном сайте украинской Премьер-лиги завершилось голосование, по итогам которого был назван лучший футболист чемпионата Украины в ноябре. Им стал 21-летний крайний нападающий львовских "Карпат" Марьян Швед, который дебютировал в национальной команде в товарищеском матче Турция – Украина 20 ноября в Анталье.
В голосовании участвовало около 2 000 болельщиков, которым на выбор были представлены восемь претендентов. В это число попали футболисты, которых признавали лучшими игроками тура в ноябре (их было три), а также те, кто, по мнению экспертной комиссии, своей стабильностью заслужили право номинироваться за звание игрока месяца.
Итоговый расклад выглядит так.
Марьян Швед ("Карпаты", лучший игрок 14-го тура) – 45% голосов
Николай Шапаренко ("Динамо", лучший игрок 15-го тура) – 25%
Андрей Цуриков ("Александрия", лучший игрок 16-го тура) – 11%
Исмаили ("Шахтер") – 10%
Артем Гордиенко ("Заря") – 3%
Андрей Запорожан ("Александрия") – 2%
Александр Филиппов ("Десна") – 2%
Виктор Цыганков ("Динамо") – 2%
Напомним, что португальский тренер Жозе Мораиш выкупил свой контракт у "Карпат" и попрощался с чемпионатом Украины.Читайте также: