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"Десна" не пустила "Александрию" в зону Лиги чемпионов к "Динамо" https://www.segodnya.ua/img/article/11855/49_main.1541339926.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11855/49_tn.1541339926.jpg Новости "Александрия" на своем поле не удержала победу с минимальным счетом над "Десной"
Футболисты &quot;Александрии&quot; упустили шанс догнать в турнирной таблице &quot;Динамо&quot;. Фото fco.com.ua
Футболисты "Александрии" упустили шанс догнать в турнирной таблице "Динамо". Фото fco.com.ua

"Десна" не пустила "Александрию" в зону Лиги чемпионов к "Динамо"

"Александрия" на своем поле не удержала победу с минимальным счетом над "Десной"

Субботнее поражение "Динамо" в харьковском матче с "Шахтером" в 14-м туре чемпионата Украины подарило шанс "Александрии" догнать столичный клуб в турнирной таблице Премьер-лиги. Но для этого команде Владимира Шарана нужно было обыгрывать на своем поле "Десну" с любым счетом. В таком случае "Динамо" и "Александрия" набирали бы по 29 очков.

В первом тайме "Александрия" и "Десна" обошлись без голов. А вот после перерыва события получились более яркими.

Сначала арбитр Новохатний назначил пенальти в ворота гостей из Чернигова за контакт мяча с рукой защитника Гитченко, раньше, к слову, выступавшего за "Александрию". Капитан и штатный пенальтист александрийцев Запорожан пробил без шансов для Паста – 1:0.

А на 87-й минуте Гитченко реабилитировался: после навеса Артема Фаворова со штрафного с правого края и скидки он оказался с глазу на глаз с Панькивым и расстрелял ворота – 1:1.

Остаток матча "Александрия" провела в яростных атаках, но шанс догнать "Динамо" в турнирной таблице и оказаться в зоне Лиги чемпионов команда Шарана упустила.

"Александрия" – "Десна" – 1:1

Голы: Запорожан (53, с пенальти) – Гитченко (87).

"Александрия": Панькив – Микицей, Бондаренко, Шендрик, Цуриков – Банада, Запорожан (Довгий, 75) – Полярус, Ковалец (Гречишкин, 80), Шастал (Протасов, 56) – Пономарь.

"Десна": Паст – Д.Фаворов, Гитченко, Имереков, Слинкин – Огиря, Коберидзе (Безбородько, 65) – Волков (Старенький, 78), А.Фаворов, Картушов – Филиппов (Хлебас, 46).

Также в 14 туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" на выезде обыграли "Олимпик".

Сегодня состоятся еще два поединка этого тура – во Львове и в Одессе на пустом стадионе.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Десна Чернигов, ФК Александрия, Андрей Запорожан, Андрей Гитченко
 
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