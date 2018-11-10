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"Десна" обыграла "Черноморец", игравший в меньшинстве https://www.segodnya.ua/img/article/11876/20_main.1541868891.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11876/20_tn.1541868891.jpg Новости "Десна" набрала 20 очков после 15 игр в чемпионате Украины
&quot;Десна&quot; обыграла &quot;Черноморец&quot;. Фото instagram.com/desnafc/
"Десна" обыграла "Черноморец". Фото instagram.com/desnafc/

"Десна" обыграла "Черноморец", игравший в меньшинстве

"Десна" набрала 20 очков после 15 игр в чемпионате Украины

В 15 туре украинской Премьер-лиги "Десна" обыграла "Черноморец". Поединок прошел в субботу в Чернигове на стадионе им.Гагарина и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Александра Рябоконя. 

С 42-й минуты гости играли в меньшинстве: две желтые карточки получил Дмитрий Рыжук и был удален с поля. Хозяева этим воспользовались сполна: во втором тайме мячи Дениса Безбородько и Артема Фаворова принесли "Десне" шестую победу в сезоне. 

Интересно, что статистические показатели команд равные: 50 на 50 владение мячом, 7:6 по ударам. 

После 15 туров у "Десны" стало 20 очков, у "Черноморца" осталось 9 очков и предпоследнее место в таблице. Свой следующий матч "Десна" проведет 24 ноября на выезде против львовский "Карпат", а "Черноморец" днем позже примет киевский "Арсенал".

"Десна" – "Черноморец" – 2:0 (0:0)
Голы: Денис Безбородько (55), Артем Фаворов (64)
Желтые карточки: Фаворов (15) – Рыжук (28), Рыжук (42)
Удаление: Рыжук (42, повторное предупреждение)

Ранее в 15 туре Премьер-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью – 1:1. "Шахтер" и "Динамо" свои матчи проведут в воскресенье. 
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Десна Чернигов
 
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