"Десна" обыграла "Черноморец", игравший в меньшинстве

"Десна" набрала 20 очков после 15 игр в чемпионате Украины

В 15 туре украинской Премьер-лиги "Десна" обыграла "Черноморец". Поединок прошел в субботу в Чернигове на стадионе им.Гагарина и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Александра Рябоконя.

С 42-й минуты гости играли в меньшинстве: две желтые карточки получил Дмитрий Рыжук и был удален с поля. Хозяева этим воспользовались сполна: во втором тайме мячи Дениса Безбородько и Артема Фаворова принесли "Десне" шестую победу в сезоне.

Интересно, что статистические показатели команд равные: 50 на 50 владение мячом, 7:6 по ударам.

После 15 туров у "Десны" стало 20 очков, у "Черноморца" осталось 9 очков и предпоследнее место в таблице. Свой следующий матч "Десна" проведет 24 ноября на выезде против львовский "Карпат", а "Черноморец" днем позже примет киевский "Арсенал".

"Десна" – "Черноморец" – 2:0 (0:0)

Голы: Денис Безбородько (55), Артем Фаворов (64)

Желтые карточки: Фаворов (15) – Рыжук (28), Рыжук (42)

Удаление: Рыжук (42, повторное предупреждение)

Ранее в 15 туре Премьер-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью – 1:1. "Шахтер" и "Динамо" свои матчи проведут в воскресенье.