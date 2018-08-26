"Десна" обыграла "Зарю" в чемпионате Украины

Черниговский клуб добыл три очка на выезде

Сегодня в матче шестого тура чемпионата Украины по футболу встретились луганская "Заря" и черниговская "Десна". Луганчане на неделе отыграли тяжелейший матч в Лиги Европы. В первом раунде плей-офф ЛЕ "Заря" сыграла вничью с "Лейпцигом". Возможно, этот фактор и стал причиной поражения команды Юрия Вернидуба.

Гостям удалось быстро открыть счет. На 11-й минуте Старенький попал в угол ворот Махарадзе. Попытки луганчан отыграться до перерыва в основном заканчивались потерей мяча. В итоге за весь первый тайм ни одного удара в створ ворот "Десны".

Во второй половине игры луганчане продолжали действовать так же беззубо впереди. А вот "Десне" удалось еще раз отличиться. Безбородько реализовал выход один на один.

В итоге, победа "Десны" со счетом – 2:0.

Напомним, что вчера киевское "Динамо" потеряло очки в Одессе. Киевляне сыграли вничью с "Черноморцем" – 1:1.

Ранее в шестом туре был сыгран самый результативный матч нового сезона в Украине. "Шахтер" в День Независимости в донецком дерби, которое прошло в Киеве, обыграл "Олимпик" со счетом – 5:2.