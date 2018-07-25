"Десна" перед матчем с "Шахтером" получила божью благодать

В Чернигове – парад дебютов и святой отец на трибуне, в Киеве – тишина в "медальном дерби"

Сегодня матчами с участием наших грандов завершится стартовый тур чемпионата. "Шахтер" будет гостить у дебютанта Премьер-лиги "Десны", а "Динамо" примет в Киеве "Ворсклу".

На первом в истории Чернигова матче вышки, да еще и с действующим чемпионом страны, прогнозируемо ожидается аншлаг. "В субботу за полдня был раскуплен весь тираж сезонных абонементов (600 штук), а в воскресенье за три часа размели 5000 билетов на матч, поступившие в кассы", — рассказал "Сегодня" пресс-атташе "Десны" Александр Шевченко. А вот "горняки" рассчитывать на поддержку своих болельщиков не смогут — гостевой сектор будет закрыт согласно решению КДК ФФУ. Это наказание за поведение "оранжево-черной" торсиды на матче заключительного тура минувшего сезона против "Динамо".

В воскресенье "Десна" в полном составе побывала в Свято-Троицком кафедральном соборе Чернигова, чтобы получить божью благодать перед битвой с чемпионом. Во время службы была освящена клубная эмблема, а настоятель храма принял предложение команды посетить матч с "Шахтером".

Кстати, "горняки" сегодня впервые опробуют новую выездную форму, презентованную накануне. Она выполнена в необычной для "Шахтера" серо-бежевой цветовой гамме.

Поединок "Динамо" с бронзовой "Ворсклой" пройдет при пустых трибунах — согласно вышеупомянутому решению КДК ФФУ. Это дает полтавчанам надежду на более позитивный исход, чем тот, что был в их предыдущий визит в Киев (0:4).