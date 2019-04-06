"Десна" вышла в лидеры второй шестерки чемпионата Украины//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/89f/d5a/5ca89fd5a8440.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/89f/d5a/5ca89fd5a8440.jpg2019-04-06T15:53:43+03:00Новости
В первом туре второго этапа Премьер-лиги "Десна" в Киеве всухую обыграла "Олимпик"
"Десна" обыграла "Олимпик" в Киеве. Фото desna.football
"Десна" вышла в лидеры второй шестерки чемпионата Украины
В первом туре второго этапа Премьер-лиги "Десна" в Киеве всухую обыграла "Олимпик"
В стартовом туре второго этапа украинской Премьер-лиги "Десна" обыграла "Олимпик". Поединок прошел в субботу в Киеве на стадионе им. В.Лобановского и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Александра Рябоконя. Гости забили по голу в каждом из таймов: на 21-й минуте отличился Денис Фаворов, а окончательный счет в середине второй половины игры установил Сергей Старенький.
После этого матча "Десна" вышла в лидеры второй шестерки чемпионата Украины, обойдя "Ворсклу" на два очка. Интересно, что худшая команда ТОП-6 ЧУ "Львов" теперь имеет меньше очков (30), чем "Десна" (31).
Напомним, что ранее в 23 туре чемпионата Украины лидеры – "Шахтер" и "Динамо" – одержали победы. "Горняки" на выезде обыграли "третью силу" Премьер-лиги "Александрию", забив единственный гол с пенальти. А киевляне вырвали победу в поединке с "Зарей", уступая по ходу матча со счетом 0:2.
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