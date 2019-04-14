Как "Десна" взяла три очка: обзор матча с "Карпатами" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/33c/d6d/5cb33cd6db18d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/33c/d6d/5cb33cd6db18d.jpg 2019-04-14T17:00:00+03:00 Новости Черниговский клуб обыграл на своем поле львовян со счетом - 2:1

В 24-м туре чемпионата Украины по футболу сошлись черниговская "Десна" и львовские "Карпаты". Хозяева поля очень уверенно себя чувствуют во второй шестерке УПЛ, которая борется за выживание. А вот львовяне не так далеко от зоны переходных игр.

"Десне" удался быстрый гол, это Картушов получил мяч в центре штрафной и точно пробил в угол. Но гости уже к середине тайма отыгрались. Швед из-за штрафной сравнял счет. Но три очка таки остались в Чернигове. Во втором тайме в ворота львовян был назначен пенальти, который четко реализовал Денис Фаворов.

"Десна" – "Карпаты" – 2:1

Голы: Картушов (8), Д. Фаворов (72, пен) – Швед (19)

"Десна": Паст, Слинкин, Имереков, Гитченко, Д. Фаворов, Старенький (Волков, 73), Огиря, Богданов, Картушов, А. Фаворов, Филиппов (Сергийчук, 40).

"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе, Нестеров (Гуйе, 68), Ковтун, Онгла, Клец, Бусько, Йода (Мендес, 81), Мякушко, Швед, Варгас (Гуцуляк, 56).

Обзор матча "Десна" – "Карпаты"

Напомним, вчера киевское "Динамо" полурезервным составом обырало "Мариуполь" на выезде. У киевлян традиционно забил Виктор Цыганков, а во втором тайме средний возраст команды Александра Хацкевича не достигал даже 22 лет.

А "Шахтер" без своих лидером Марлоса и Мораеса легко разобрался с "Зарей". Команда Паулу Фонсеки отгрузила принципиальному сопернику три безответных мяча.