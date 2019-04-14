Как "Десна" взяла три очка: обзор матча с "Карпатами"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/33c/d6d/5cb33cd6db18d.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/33c/d6d/5cb33cd6db18d.jpg2019-04-14T17:00:00+03:00Новости
Черниговский клуб обыграл на своем поле львовян со счетом - 2:1
В Чернигове победили хозяева
Как "Десна" взяла три очка: обзор матча с "Карпатами"
Черниговский клуб обыграл на своем поле львовян со счетом – 2:1
В 24-м туре чемпионата Украины по футболу сошлись черниговская "Десна" и львовские "Карпаты". Хозяева поля очень уверенно себя чувствуют во второй шестерке УПЛ, которая борется за выживание. А вот львовяне не так далеко от зоны переходных игр.
"Десне" удался быстрый гол, это Картушов получил мяч в центре штрафной и точно пробил в угол. Но гости уже к середине тайма отыгрались. Швед из-за штрафной сравнял счет. Но три очка таки остались в Чернигове. Во втором тайме в ворота львовян был назначен пенальти, который четко реализовал Денис Фаворов.
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