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"Динамо" больше не сыграет на НСК "Олимпийский" в этом сезоне https://www.segodnya.ua/img/article/11250/75_main.1521889184.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11250/75_tn.1521889184.jpg Новости Оставшиеся три домашних матча "Динамо" проведет на стадионе имени Лобановского
&quot;Динамо&quot; проведет оставшиеся в сезоне домашние игры на стадионе имени Лобановского. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
"Динамо" проведет оставшиеся в сезоне домашние игры на стадионе имени Лобановского. Фото ФК "Динамо"

"Динамо" больше не сыграет на НСК "Олимпийский" в этом сезоне

Оставшиеся три домашних матча "Динамо" проведет на стадионе имени Лобановского

Как сообщает пресс-служба киевского "Динамо", оставшиеся три домашних матча чемпионата Украины – с "Зарей", "Мариуполем" и "Шахтером" – "бело-голубые" проведут на клубном стадионе имени Валерия Лобановского.

Напомним, "переезд" связан с тем, что в связи с проведением матча финала Лиги чемпионов-2017/2018, который состоится 26 мая 2018 года на главной спортивной арене страны – НСК "Олимпийский", на стадионе 14 апреля начнется активная фаза подготовки к этому событию.

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги "Динамо" после 24 туров занимает второе место, отставая от лидирующего "Шахтера" на шесть очков. Свой следующий поединок киевляне проведут в Мариуполе в воскресенье, 1 апреля, начало – в 14:00. А ближайший домашний поединок пройдет 7 апреля в 14:00 – команда Александра Хацкевича примет луганскую "Зарю", идущую в таблице на третьем месте.

Напомним, что на днях 24-летний словенский новичок "Динамо" Беньямин Вербич рассказал "Сегодня" о холодильнике с десертами, подарочном тату от брата, датских девушках без комплексов, воспоминаниях о барселонском метро, любимом киевском ресторане и о привычке ходить босиком

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Источник: Dynamo.kiev.ua
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев
 
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