"Динамо" больше не сыграет на НСК "Олимпийский" в этом сезоне

Оставшиеся три домашних матча "Динамо" проведет на стадионе имени Лобановского

Как сообщает пресс-служба киевского "Динамо", оставшиеся три домашних матча чемпионата Украины – с "Зарей", "Мариуполем" и "Шахтером" – "бело-голубые" проведут на клубном стадионе имени Валерия Лобановского.

Напомним, "переезд" связан с тем, что в связи с проведением матча финала Лиги чемпионов-2017/2018, который состоится 26 мая 2018 года на главной спортивной арене страны – НСК "Олимпийский", на стадионе 14 апреля начнется активная фаза подготовки к этому событию.

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги "Динамо" после 24 туров занимает второе место, отставая от лидирующего "Шахтера" на шесть очков. Свой следующий поединок киевляне проведут в Мариуполе в воскресенье, 1 апреля, начало – в 14:00. А ближайший домашний поединок пройдет 7 апреля в 14:00 – команда Александра Хацкевича примет луганскую "Зарю", идущую в таблице на третьем месте.

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