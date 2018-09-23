"Динамо" – "Десна": во сколько матч и где смотреть

Команды встретятся в 9 туре украинской Премьер-лиги

В воскресенье, 23 сентября, на НСК "Олимпийский" состоится матч 9 тура чемпионата Украины по футболу. Серебряный призер прошлого сезона киевское "Динамо" принимает новичка Премьер-лиги черниговскую "Десну".

Подопечные Александра Хацкевича просто ужасно проводят последний отрезок УПЛ – в трех матчах всего 2 очка (ничьи с "Черноморцем" и "Зарей", поражение от "Карпат"). "Десну" тоже лихорадит. После сенсационной выездной победы над "Зарей", черниговский клуб проиграл дома "Олимпику".

У букмекеров фаворит встречи столичный клуб. Котировки на победу "Динамо" – 1.15, на ничью – 7.00, на победу "Десны" – 19.70.

Начало матча "Динамо" – "Десна" в 17:00. Прямая трансляция поединка на телеканале "2+2".

Напомним, что в украинской Премьер-лиге вчера произошла тренерская отставка. Фабрицио Раванелли покинул пост наставника киевского "Арсенала" после поражения от "Олимпика". Итальянец пожаловался, что футболисты не получали зарплату. "Арсенал" в девяти матчах набрал всего четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице.