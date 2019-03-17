"Динамо" минимально обыграло "Олимпик" на стадионе Лобановского//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ea3/31c/5c8ea331c0549.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ea3/31c/5c8ea331c0549.jpg2019-03-17T21:43:01+02:00Новости
Команды сыграли заключительный поединок первого этапа Премьер-лиги
Киевляне обыграли донецкий клуб
"Динамо" минимально обыграло "Олимпик" на стадионе Лобановского
Команды сыграли заключительный поединок первого этапа Премьер-лиги
Субботние матчи 22 тура чемпионата Украины по футболу завершились в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, где номинальный хозяин поля донецкий "Олимпик" принимал киевское "Динамо". Подопечные Александра Хацкевича были явно в скверном настроении после фиаско в Лиге Европы с "Челси", а поэтому вдвойне жаждали победы.
Динамовцы быстро открыли счет. Голкипер хозяев сфолил на выходе и рефери назначил пенальти. Цыганков реализовал 11-метровый. Однако вскоре и в ворота Киева была назначена "точка" за фол Кадара. И Гай сравнял счет. Тем не менее, на перерыв команды ушли при преимуществе "Динамо". Цыганков организовал быструю контратаку, которую завершил ударом головой Русин.
Во втором тайме динамовцы больше атаковали, как всегда был активным Цыганков, но голов больше зрители не увидели.
Первый этап чемпионата Украины "Динамо" завершило на втором месте – 50 очков. У "Олимпика" – 20 очков и опасное десятое место. Если команда на нем так и останется, то за право остаться в Премьер-лиге будет играть переходные поединки из клубом Первой лиги.
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