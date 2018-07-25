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Вчера, 20:59  Версия для печати  Отправить другу
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"Динамо" минимально обыграло "Ворсклу" на старте УПЛ https://www.segodnya.ua/img/article/11575/81_main.1532541590.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11575/81_tn.1532541590.jpg Новости Единственный гол в матче был забит после ошибки вратаря
"Динамо" минимально обыграло "Ворсклу" на старте УПЛ

"Динамо" минимально обыграло "Ворсклу" на старте УПЛ

Единственный гол в матче был забит после ошибки вратаря

Сегодня в Киеве прошел матч первого тура чемпионата Украины по футболу. Встречались серебряный и бронзовый призеры прошлого сезона – "Динамо" и "Ворскла".

Поединок пройдет при пустых трибунах. Согласно решению КДК ФФУ динамовцы были наказаны за поведение фанатов на майском матче с "Шахтером".

Динамовцы открыли счет после грубейшей ошибки голкипера полтавчан Богдана Шуста. Вратарь замешкался, его запрессинговал Артем Беседин, отобрал мяч и пробил по пустым воротам, Ардин Даллку пытался вынести мяч, но только добил его в ворота.

"Динамо" – "Ворскла" – 1:0
Гол: Даллку (34, авт.)

Напомним, что в прошлую субботу "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер" – 1:0.

А позавчера состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам "Динамо" получило в соперники пражскую "Славию". Первый матч состоится в Праге на стадионе "Эден Арена" во вторник, 7 августа, начало – в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 14 августа, о времени начала поединка станет известно позже.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Ворскла Полтава
 
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