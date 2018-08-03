"Динамо" нацелилось на форварда сборной Швеции и игрока "Карпат"

Киевляне продолжают усиливать атакующую линию

Форвард бельгийского "Андерлехта" и сборной Швеции Исаак Телин может перейти в киевское "Динамо", сообщает Het Nieuwsblad. 26-летний швед должен создать конкуренцию на позиции нападающего, где у киевлян после ухода Жуниора Мораеса и Дьемерси Мбокани остались лишь Артем Беседин и молодой Назарий Русин.

"Динамо" пытается договориться об аренде, но бельгийский клуб настаивает на полноценном трансфере. На какой стадии находятся переговоры между клубами пока неизвестно.

В предыдущем сезоне Телин выступал в аренде за "Васланд Беверен" и отметился 19-ю мячами в 33 матчах. Кроме того, форвард сыграл 4 матча на чемпионате мира-2018 за сборную Швеции и сделал одну голевую передачу.

Также появилась информация, что "Динамо" интересуется полузащитником львовских "Карпат" Марьяном Шведом. Украинский футболист пробовал себя в Испании, но не сумел заиграть в "Севилье" и в прошлом году вернулся в родной клуб.

Сегодня "Динамо" в центральном матче 3-го тура чемпионата Украины против "Шахтера". Онлайн "Динамо" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте.

Накануне матча с "Шахтером" "Динамо" объявило об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно. Правда, вряд ли он сегодня появится в заявке команды.