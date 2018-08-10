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"Динамо" объявило о начале сотрудничества с Красниковым https://www.segodnya.ua/img/article/11620/25_main.1533920176.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11620/25_tn.1533920176.jpg Новости Известный скаут займет должность вице-президента по вопросам трансферной политики футболистов
Евгений Красников
Евгений Красников

"Динамо" объявило о начале сотрудничества с Красниковым

Известный скаут займет должность вице-президента по вопросам трансферной политики футболистов

Евгений Красников приступил к исполнению служебных обязанностей в киевском "Динамо" на должности вице-президента по вопросам трансферной политики футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Именно Красников, с 2005 -го по 2013-й работавший спортивным директором в харьковском "Металлисте", привез в чемпионат Украины Марлоса, Тайсона, Жажу, Хавьера, Сосу и других, ставших знаковыми для Премьер-лиги игроков. Причем сравнительно недорого. Девича и Папу Гуйе в "Волыни" тоже "отрыл" он. Ходили слухи, что приход Красникова – шаг к продаже Сурикосом "Динамо", а главный претендент – Александр Ярославский.

Напомним, что сегодня "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Владиславом Супрягой - героем Евро-2018 среди 19-летних.

Накануне матча с "Шахтером" "Динамо" объявило об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно. Правда, вряд ли он сегодня появится в заявке команды.

Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".

А перед этим "Динамо" усилилось полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.

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Источники: Официальный сайт ФК "Динамо", Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Евгений Красников
 
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