"Динамо" обыграло "Черноморец" благодаря двум пенальти

Артем Беседин забил первый гол в текущем чемпионате Украины

Киевское "Динамо" в заключительном матче 17-го тура чемпионата Украины на "Олимпийском" уверенно обыграло одесский "Черноморец". Оба мяча столичной команды были забиты после ударов с пенальти – в первом тайме Виктор Цыганков реализовал 11-метровый удар после нарушения правил против Шапаренко, а после перерыва Артем Беседин реализовал стандарт, назначенный за игру рукой.

Кстати, Беседин впервые сыграл в чемпионате Украины с 7 октября, а мяч одесситам стал для него первым в рамках текущей Премьер-лиги.

"Динамо" не позволило "Александрии", обыгравшей сегодня ранее "Ворсклу", уйти в отрыв, а также сократило отставание от "Шахтера" до семи баллов.

"Динамо" – "Черноморец" – 2:0

Голы: Цыганков (21, пен), Беседин (61, пен)

"Динамо": Бойко, Шабанов, Бурда, Сидклей (Беседин, 46), Кендзера, Шепелев, Че-Че (Сидорчук, 61), Шапаренко (Дуэлунд, 81), Вербич, Цыганков, Миколенко.

"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин (Татарков, 80), Мищенко, Грачев, Норенков, Чорний, Бабенко, Мусолитин (Хамелюк, 90), Рыжук, Коваль, Семенив.

Предупреждения: Норенков (52), Грачев (60), Семенив (70), Беседин (71), Сидорчук (78), Мусолитин (80), Шабанов (81), Коваль (82), Цыганков (87).