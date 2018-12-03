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"Динамо" обыграло "Черноморец" благодаря двум пенальти https://www.segodnya.ua/img/article/11946/47_main.1543862304.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11946/47_tn.1543862304.jpg Новости Артем Беседин забил первый гол в текущем чемпионате Украины
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

"Динамо" обыграло "Черноморец" благодаря двум пенальти

Артем Беседин забил первый гол в текущем чемпионате Украины

Киевское "Динамо" в заключительном матче 17-го тура чемпионата Украины на "Олимпийском" уверенно обыграло одесский "Черноморец". Оба мяча столичной команды были забиты после ударов с пенальти – в первом тайме Виктор Цыганков реализовал 11-метровый удар после нарушения правил против Шапаренко, а после перерыва Артем Беседин реализовал стандарт, назначенный за игру рукой.

Кстати, Беседин впервые сыграл в чемпионате Украины с 7 октября, а мяч одесситам стал для него первым в рамках текущей Премьер-лиги.

"Динамо" не позволило "Александрии", обыгравшей сегодня ранее "Ворсклу", уйти в отрыв, а также сократило отставание от "Шахтера" до семи баллов.

"Динамо" – "Черноморец" – 2:0
Голы: Цыганков (21, пен), Беседин (61, пен)

"Динамо": Бойко, Шабанов, Бурда, Сидклей (Беседин, 46), Кендзера, Шепелев, Че-Че (Сидорчук, 61), Шапаренко (Дуэлунд, 81), Вербич, Цыганков, Миколенко.

"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин (Татарков, 80), Мищенко, Грачев, Норенков, Чорний, Бабенко, Мусолитин (Хамелюк, 90), Рыжук, Коваль, Семенив.

Предупреждения: Норенков (52), Грачев (60), Семенив (70), Беседин (71), Сидорчук (78), Мусолитин (80), Шабанов (81), Коваль (82), Цыганков (87).
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Черноморец Одесса
 
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