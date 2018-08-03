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"Динамо" обыграло "Шахтер" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11598/64_main.1533319719.png https://www.segodnya.ua/img/article/11598/64_tn.1533319719.png Новости Победный гол во втором тайме забил Вербич
Победа за Киевом. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Победа за Киевом. Фото ФК "Динамо"

"Динамо" обыграло "Шахтер" в чемпионате Украины

Победный гол во втором тайме забил Вербич

Сегодня в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу в Киеве сошлись "Динамо" и "Шахтер". Поединок завершился минимальное победой хозяев поля – 1:0. Победный гол во втором тайме забил Беньямин Вербич. Мы вели онлайн трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".

Первый тайм не был богатым на события. Запомнилась разве ошибка Алана Патрика, после которой Цыганков перехватил мяч и пробил низом, но уверено сыграл Пятов. "Горняки" ответили опаснейшим ударом Тайсона, но Бойко достал мяч в нижнем углу.

После перерыва команды продолжали играть без моментов. Тем неожиданней оказался гол. На 64-й минуте после навеса со штрафного на дальнюю штангу, Вербич пробил головой в ближний угол и Пятов выпустил мяч в сетку.

Самый реальный момент отыграться был у "горняков" уже в компенсированное время, но плотный удар Алана Патрика – и мяч пролетел совсем рядышком со штангой.

Напомним, что обе команды открывали нынешний сезон в Одессе матчем за Суперкубок Украины. "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0.

 
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк
 
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