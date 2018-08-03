"Динамо" обыграло "Шахтер" в чемпионате Украины

Победный гол во втором тайме забил Вербич

Сегодня в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу в Киеве сошлись "Динамо" и "Шахтер". Поединок завершился минимальное победой хозяев поля – 1:0. Победный гол во втором тайме забил Беньямин Вербич. Мы вели онлайн трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".

Первый тайм не был богатым на события. Запомнилась разве ошибка Алана Патрика, после которой Цыганков перехватил мяч и пробил низом, но уверено сыграл Пятов. "Горняки" ответили опаснейшим ударом Тайсона, но Бойко достал мяч в нижнем углу.

После перерыва команды продолжали играть без моментов. Тем неожиданней оказался гол. На 64-й минуте после навеса со штрафного на дальнюю штангу, Вербич пробил головой в ближний угол и Пятов выпустил мяч в сетку.

Самый реальный момент отыграться был у "горняков" уже в компенсированное время, но плотный удар Алана Патрика – и мяч пролетел совсем рядышком со штангой.

Напомним, что обе команды открывали нынешний сезон в Одессе матчем за Суперкубок Украины. "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0.