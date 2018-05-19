"Динамо" обыграло "Шахтер" в последнем туре чемпионата Украины

Олег Гусев попрощался с киевскими болельщиками

В Киеве в заключительном туре чемпионата Украины киевское "Динамо" встречалось с донецким "Шахтером". "Шахтер" вышел на матч с "Динамо" в специальных футболках. Счет в матче достаточно быстро открыли хозяева поля – после подачи углового головой точно пробил Беньямин Вребич. Преимущество киевлян продержалось всего семь минут, пока Кайоде не выскочил на ударную позицию и упал на газон после контакта с Тамашем Кадаром – венгр придержал нигерийца руками.

Исполнять 11-метровый вызвался Марлос и безукоризненно переиграл вратаря "Динамо". Бойко прыгнул в угол, а игрок сборной Украины пробил по центру.

В первом тайме команды создали еще несколько опасных моментов, самым острым из которых оказался удар Беседина в перекладину.

На последние 15 минут на поле появился 35-летний полузащитник Олег Гусев. Это матч стал для легенды киевлян последним в футболке "Динамо". Фанаты встретили Гусева огромным баннером, а Виктор Цыганков, выводивший команду с капитанской повязкой, сразу же отдал ее партнеру.

В оставшееся время команды обменялись острыми моментами, но больше забитых мячей зрители не увидели.

"Динамо" – "Шахтер" – 2:1

Голы: Вербич (16), Хочолава (55, аг) – Марлос (22)

"Динамо": Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Гармаш, Вербич, Буяльский (Сидорчук, 57), Цыганков, Шапаренко (Гусев, 75), Беседин.

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Хочолава, Додо, Исмаили (Матвиенко, 46), Коваленко (Веллингтон Нем, 64), Степаненко, Дентиньо (Феррейра, 82), Алан Патрик, Марлос, Кайоде.

Предупреждения: Кендзера (45), Хочолава (48), Буяльский (52), Алан Патрик (59), Кадар (77), Сидорчук (84), Матвиенко (87), Ракицкий (89), Гармаш (90), Вербич (90).