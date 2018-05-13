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"Динамо" обыграло "Зарю" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11379/38_main.1526236292.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11379/38_tn.1526236292.jpg Новости Киевский клуб завоевал серебряные награды Премьер-лиги
Победа в Запорожье. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Победа в Запорожье. Фото ФК "Динамо"

"Динамо" обыграло "Зарю" в чемпионате Украины

Киевский клуб завоевал серебряные награды Премьер-лиги

Сегодня в 23 туре чемпионата Украины по футболу в Запорожье сошлись луганская "Заря" и киевское "Динамо". До матча киевляне сохраняли шансы на чемпионство, а луганчане – на бронзовые медали.

Поединок вышел довольно интересным. Команды не отсиживались в обороне, а старались искать моменты у чужих ворот. В первом тайме голов зрители не увидели, а вот после перерыва забили гости. Прошла контратака у киевлян, Беседин с левого фланга прострелил в штрафную, где Вербич в касание отправил мяч в сетку.

Самый реальный шанс отыграться был у "Зари" перед финальным свистком. Фаупала великолепно закручивал со штрафного, но Бойко вытащил мяч из "девятки".

"Заря" – "Динамо" – 0:1

Гол: Вербич (68)

В параллельном матче "Шахтер" обыграл "Верес" и досрочно стал чемпионом Украины. А "Динамо" завоевала серебряные медали. Что касается "Зари", то луганчанам подсобил "Мариуполь", который отобрал очки у "Ворсклы". Теперь через неделю в Полтаве состоится матч за бронзовые медали. "Заре" обязательно нужно побеждать, а "Ворсклу" устроит ничья.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск
 
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