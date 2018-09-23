"Динамо" прервало шестиматчевую серию без побед: разгромлена "Десна"

Киевляне впервые в сезоне забили четыре гола в одном матче

"Динамо" разгромило "Десну" в матче девятого тура чемпионата Украины. В воскресенье в Киеве на НСК "Олимпийский" команда Александра Хацкевича забила четыре безответных мяча, выдав свой самый результативный матч сезона. Кроме того, киевляне прервали шестиматчевую серию без побед. Интересно, что динамовцы нанесли 38 ударов по воротам (против пяти у гостей) и подали 14 угловых (3 у "Десны"), процент владения мячом – 65% – 35%.

Несмотря на итоговый разгромный счет, первый мяч в ворота "Десны" влетел на добавленных минутах первого тайма – отличился Никита Бурда. Во второй тайме команду Хацкевича прорвало: забивали Беньямин Вербич, Томаш Кендзера и Виктор Цыганков.

Свой следующий матч "Динамо" проведет 30 сентября против киевского "Арсенала", а "Десна" в тот же день примет "Ворсклу".

"Динамо" – "Десна" – 4:0 (1:0)

Голы: Никита Бурда (45+1), Беньямин Вербич (67), Томаш Кендзера (74), Виктор Цыганков (87)

Желтые карточки: Гармаш (21) – Братков (7)

Ранее в воскресенье "Шахтер" разгромил "Черноморец" в чемпионате Украины со счетом 3:0.