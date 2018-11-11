"Динамо" разгромило "Мариуполь" и вернулось на второе место в чемпионате Украины

Киевляне прервали серию из двух поражений в Премьер-лиге подряд

Киевское "Динамо" разгромило "Маруиполь" в 15-м туре чемпионата Украины и прервало двухматчевую серию из поражений в Премьер-лиге. Поединок прошел в НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 4:0. Счет в матче открыл Николай Шапаренко – он забил пятый мяч в четырех последних поединках.

"Мариуполь" пытался переломить ход поединка, но мяч Беньямина Вербича снял все вопросы о победителе. В дальнейшем Чоботенко записал на свой счет автогол, а Цыганков реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Благодаря этой победе "Динамо" вернуло себе вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Украины, куда на время поднялась "Александрия".

"Динамо" – "Мариуполь" – 4:0

Голы: Шапаренко (33), Вербич (57), Чоботенко (62, авт.), Цыганков (85, пен.)

"Динамо": Бойко, Вербич (Супряга, 86), Шепелев, Морозюк, Шапаренко (Сидорчук, 76), Цыганков (К), Миколенко, Сидклей, Бурда, Буяльский (Че Че, 67), Кадар.

"Мариуполь": Гальчук, Быков, Чоботенко, Борячук (Чурко, 71), Тищенко, Зубков, Федорчук, Кирюханцев (Полегенько, 81), Пихаленок, Игнатенко (Мишнев, 62), Вакула.

Предупреждения: Морозюк (67), Кадар (87) – Тищенко (21), Федорчук (25), Борячук (35), Быков (84)

Посреди недели "Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы и практически гарантировало себе евровесну.