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"Динамо" разгромило "Мариуполь" и вернулось на второе место в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11877/97_main.1541956483.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11877/97_tn.1541956483.jpg Новости Киевляне прервали серию из двух поражений в Премьер-лиге подряд
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Динамо" разгромило "Мариуполь" и вернулось на второе место в чемпионате Украины

Киевляне прервали серию из двух поражений в Премьер-лиге подряд

Киевское "Динамо" разгромило "Маруиполь" в 15-м туре чемпионата Украины и прервало двухматчевую серию из поражений в Премьер-лиге. Поединок прошел в НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 4:0. Счет в матче открыл Николай Шапаренко – он забил пятый мяч в четырех последних поединках.

"Мариуполь" пытался переломить ход поединка, но мяч Беньямина Вербича снял все вопросы о победителе. В дальнейшем Чоботенко записал на свой счет автогол, а Цыганков реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Благодаря этой победе "Динамо" вернуло себе вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Украины, куда на время поднялась "Александрия".

"Динамо" – "Мариуполь" – 4:0
Голы: Шапаренко (33), Вербич (57), Чоботенко (62, авт.), Цыганков (85, пен.)

"Динамо": Бойко, Вербич (Супряга, 86), Шепелев, Морозюк, Шапаренко (Сидорчук, 76), Цыганков (К), Миколенко, Сидклей, Бурда, Буяльский (Че Че, 67), Кадар.

"Мариуполь": Гальчук, Быков, Чоботенко, Борячук (Чурко, 71), Тищенко, Зубков, Федорчук, Кирюханцев (Полегенько, 81), Пихаленок, Игнатенко (Мишнев, 62), Вакула.

Предупреждения: Морозюк (67), Кадар (87) – Тищенко (21), Федорчук (25), Борячук (35), Быков (84)

Посреди недели "Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы и практически гарантировало себе евровесну.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь
 
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