  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 21:34  Версия для печати  Отправить другу
×
"Динамо" разгромило "Ворсклу" в Премьер-лиге https://www.segodnya.ua/img/article/11234/34_main.1521401854.png https://www.segodnya.ua/img/article/11234/34_tn.1521401854.png Новости Киевляне забили полтавчанам четыре мяча
"Динамо" разгромило "Ворсклу" в Премьер-лиге

"Динамо" разгромило "Ворсклу" в Премьер-лиге

Киевляне забили полтавчанам четыре мяча

В воскресенье, 18 марта, в матче 24 тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" принимало на своем поле полтавскую "Ворсклу", которая борется с "Зарей" за бронзовые медали Премьер-лиги.

Киевлянам удалось забить быстрый гол. Уже на четвертой минуте Виктор Цыганков подал угловой и Артем Беседин головой отправил мяч в сетку.

Несмотря на такое обескураживающее начало, в первом тайме больше голов зрители не увидели. А вот после перерыва полтавчане пропустили еще трижды.

Опять Цыганков удачно подал угловой, Денис Гармаш сделал скидку и Никита Бурда головой попал в нижний угол.

Вскоре уже забил сам Цыганков. Полузащитник киевлян заработал пенальти и сам четко его реализовал, хотя голкипер "Ворсклы" Богдан Шуст и угадал угол, куда пробил Виктор.

А точку в матче поставил Дмитрий Хлебас, который вышел один на один с вратарем и не оставил тому шансов.

"Динамо" – "Ворскла" – 4:0

Голы: Беседин (4), Бурда (59), Цыганков (63, пен.), Хлебас (89)

Напомним, что сегодня в донбасском дерби "Шахтер" разгромил "Мариуполь".
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Ворскла Полтава
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"