"Динамо" разгромило "Ворсклу" в Премьер-лиге

Киевляне забили полтавчанам четыре мяча

В воскресенье, 18 марта, в матче 24 тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" принимало на своем поле полтавскую "Ворсклу", которая борется с "Зарей" за бронзовые медали Премьер-лиги.

Киевлянам удалось забить быстрый гол. Уже на четвертой минуте Виктор Цыганков подал угловой и Артем Беседин головой отправил мяч в сетку.

Несмотря на такое обескураживающее начало, в первом тайме больше голов зрители не увидели. А вот после перерыва полтавчане пропустили еще трижды.

Опять Цыганков удачно подал угловой, Денис Гармаш сделал скидку и Никита Бурда головой попал в нижний угол.

Вскоре уже забил сам Цыганков. Полузащитник киевлян заработал пенальти и сам четко его реализовал, хотя голкипер "Ворсклы" Богдан Шуст и угадал угол, куда пробил Виктор.

А точку в матче поставил Дмитрий Хлебас, который вышел один на один с вратарем и не оставил тому шансов.

"Динамо" – "Ворскла" – 4:0

Голы: Беседин (4), Бурда (59), Цыганков (63, пен.), Хлебас (89)

Напомним, что сегодня в донбасском дерби "Шахтер" разгромил "Мариуполь".